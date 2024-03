Adiós, Niccola Porcella: Actor y modelo, él sería el supuesto novio novio de Wendy Guevara

Comparta este artículo

Puerto Vallarta, Jalisco.- El mes de julio del año 2023, arrancó en Televisa la primera edición de La Casa de los Famosos México, reality show que, desde el minuto 1 contó con una gran aceptación por parte del público, sobre todo porque contaba con la participación de grandes figuras de la televisión y de Internet, entre ellos destacaban Wendy Guevara y Niccola Porcella, quienes rápidamente se convirtieron en la pareja favorita del público.

Lamentablemente para los fans, la realidad es que Wendy no se sentía atraída por Niccola, hecho que aclaró en múltiples ocasiones a lo largo del programa de telerrealidad; mientras que Porcella jamás aclaró si tenía sentimientos románticos hacia ‘La Perdida’ o si solo se trataba de una especie de bromance (romance de broma). Sin embargo, la emoción que ambos desataron no desapareció, ni siquiera cuando la influencer y el famoso salieron del concurso.

Wendy Guevara tendría nuevo novio y no es Niccola Porcella

Varios meses después y, luego de no ver ningún tipo de señal entre ambos, los fanáticos del Wendy x Niccola no tuvieron mayor opción que aceptar lo inevitable: jamás habría un romance entre ellos; sin embargo, esto no significaba que Guevara cerraría su corazón, sino por el contrario, recientemente trascendió la noticia de que la influencer había sido vista en Puerto Vallarta dándose un tremendo beso con un hombre, pero ¿de quién se trata?

¿Quién es el hombre con quien Wendy Guevara fue vista hace unos días?

Se trata de David Ortega, un atractivo modelo y actor que ya ha hecho algunos trabajos para Televisa y otros lugares. Es conocido por ser el ganador del concurso Mr. Universo Mesoamérica, también se llevó el primer lugar en el programa de telerrealidad ‘El doble de William Levy’ que fue organizado en Hoy. El influencer de 36 años, cuenta con estudios de actuación, los cuales obtuvo en el Centro de Estudios Artísticos de San Ángel, CEA, lo que lo ha llevado a aparecer en algunas producciones de la empresa de los Azcárraga.

David Ortega: Wendy Guevara tendría nuevo novio

Ortega ha sido visto en algunos programas como es el caso de Como dice el dicho, La rosa de Guadalupe y hasta en Mi marido tiene familia. Se ha posicionado como un influencer en Instagram, donde ha acumulado cerca de 724 mil seguidores, así como también ha aparecido en portadas de revistas como en L’Homme Mexico, así como también recibió el reconocimiento como Mexicano Triunfador en el Senado de la República.

