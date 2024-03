¿Está grave? Filtran inesperada noticia de Kate Middleton tras revelar diagnóstico de cáncer

Comparta este artículo

Reino Unido.- De nueva cuenta fans de la Realeza han recibido más información sobre Kate Middleton en uno de los procesos más complicados de su vida, pues fuentes del Palacio de Kensington acaban de filtrar una inesperada noticia con respecto al motivo que llevó a la esposa del Príncipe William a compartir un video en sus redes sociales para revelar el diagnóstico de cáncer tras haberse sometido a cirugía abdominal.

Como se sabe, a través de un video en sus cuentas oficiales, la nuera del Rey Carlos III compartió un video, en el que se le puede ver desde el jardín de su castillo para confesar que tras su cirugía abdominal y unos estudios posteriores los médicos le diagnosticaron cáncer, por el cual se encuentra en medio de un tratamiento preventivo, destacando que aunque ha sido muy difícil su recuperación para pasar a las quimioterapias, la royal exclamó que el ir explicando a sus hijos la situación ha sido más doloroso.

Fue hace un par de horas que al medio People en Inglés, unos de los trabajadores de la Corona británica salieron a explicar que la Princesa de Gales fue la que no permitió que su esposo ni sus tres hijos estuvieron a su lado en el impactante video que se viralizó en segundos, destacando que ella "siempre tuvo claro que quería transmitir el mensaje personalmente y sola", destacando que "no deja de ser un mensaje sobre la salud de la princesa", y por eso no quería involucrar a nadie más.

Con respecto al porque la nieta por ley de la Reina Isabel II o el futuro Rey del Reino Unido no salieron antes ha aclarar lo que había pasado, estos declararon que la verdad era que como familia, Kate y William estaban destrozados por el diagnóstico y querían hablarlo primero con los niños, pero que para ello debían esperar a que estuviera bien: "Necesitaban tiempo para procesar la noticia. Y ella necesitaba tiempo para recuperarse de la cirugía y hablar con sus hijos".

Finalmente, destacaron que el primogénito de Lady Di con Carlos III está al 100 por ciento al lado de su esposa y más orgulloso de la mujer que eligió: "William está enormemente orgulloso de su esposa por la valentía y la fuerza que ha demostrado, no sólo esta semana, sino desde que se sometió a la operación en enero. Ahora más que nunca, se asegurará de que Kate tiene toda la privacidad que necesita para recuperarse del todo, y para blindar a sus hijos de comprensible interés que ha generado la noticia".

Kate y sus hijos. Internet

