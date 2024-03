"Qué chismosos": Galilea Montijo expone a Carlos Arenas en vivo de 'Hoy' y así le responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.-

Como se sabe, día con día en el matutino de Televisa, los presentadores se dividen en dos equipos para realizar las divertidas dinámicas que tienen preparadas, en las cuales se ponen comúnmente en juego su destreza mental, como lo es en el juego del Ni Si Ni No, en el cual el famoso presentador y cómico actor, Paul Stanley, le pone situaciones para que entablen conversación entre ellos sin tener que mencionar la palabra sí o no.

Los equipos en esta ocasión fueron de Andrea Legarreta contra los de Montijo, siendo primero la jalisciense la que se enfrentó al reconocido expresentador de Sale el Sol, quién en la primer ronda cayó a la primera pregunta ante la provocación de su colega para que dijera la palabra sí, causando un gran revuelo entre sus compañeros que no pudieron evitar reírse al notar lo fácil que había caído ante ella.

Pero el presentador de no se quedó con la espinita y decidió buscar una revancha en contra de la presentadora de Netas Divinas, la cual en esa ocasión cometió una indiscreción exhibiendo que la relación amorosa que Carlos tenía ya había llegado a su final, a lo que este trató de no usar las palabras prohibidas declarando que eran unos chismosos todos eso que estaban hablando de ese tema, a lo que ella declaró que por ahí lo había escuchado y le quería preguntar, a lo que este sin darse cuenta comenzó lo que sería su negativa con la palabra no.

Ante este hecho, las risas no faltaron pues en la tercer ronda la situación la quiso retomar el expresentador de Imagen TV sobre su relación y quienes habían hablado al respecto, pero con apenas una respuesta de Montijo, una vez más este cayó y no tuvo más que aceptar que no pudo contra la originaria de Guadalajara, lo que además le dio el punto ganador definitivo en este primer enfrentamiento.

