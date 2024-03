¿Qué fue de las gemelas Ivonne e Ivette? Tras desaparecer de Televisa, una acabó en psiquiátrico

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna unos de los personajes más famosos de la televisión mexicana en la década de los 80's y 90's fueron las gemelas Ivonne e Ivette, quienes comenzaron su carrera en Televisa como parte del programa infantil Chiquilladas. Desafortunadamente, la fama las hizo alejarse del medio artístico y surgieron diversas teorías, como que habían enfrentado problemas de adicción y una de ellas hasta problemas mentales.

Las gemelas formaron parte de la emisión de entretenimiento y compartieron crédito con Lucero, Anahí, Kalimba y Aleks Syntek artistas que en la época actual son todas unas estrellas. Sin embargo, además de que debutaron en la televisión, Ivonne e Ivette también tuvieron la oportunidad de formar una carrera en la música. De hecho, las hermanas fueron consideradas como una de las agrupaciones infantiles con más reconocimiento a nivel mundial.

Sin embargo, ya pasaron más de tres décadas desde su éxito en la empresa de San Ángel y la vida que llevan fuera de las cámaras muchas veces fue un misterio. Se ha manejado la versión de que las gemelas tenían adicciones y problemas mentales que desarrollaron por la fama. Incluso, existió la versión de que Ivonne estuvo internada en un centro psiquiátrico debido a que tuvo un colapso emocional y cayó en depresión.

Años más tarde, la misma Ivonne aclaró que efectivamente tuvo problemas depresivos por su divorcio. "Empezaron a decir que era bipolaridad, pero nada qué ver. Sí me agarró depresión pero el único que me salió fue mi hijo. El estar alejada de los medios, cámaras y micrófonos me deprimió mucho". Por otro lado, su hermana Ivette corrió con mejor suerte ya que se casó cuando estaba en sus 20's y sigue felizmente casada.

Durante varios años, las gemelas cantantes estuvieron alejadas del ambiente artístico hasta que hace 17 años reaparecieron en Televisa a través de un episodio especial del programa La Escuelita. Mientras que años atrás dieron una entrevista al programa El minuto que cambió mi destino de Gustavo Adolfo Infante, donde negaron también que hayan quedado en la ruina tras decidir abandonar la televisión y su carrera musical.

Estamos muy bien económicamente, no estamos en la ruina, estamos muy bien gracias a Dios... nunca fuimos de antros ni de vicios, ahorramos".

