Tras luchar contra el cáncer, histórico actor pierde la vida; la causa de muerte es un misterio

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Este Viernes Santo, Hollywood se vistió de luto por la muerte de uno de sus actores más icónicos, quien logró ser reconocido en una época en la que las celebridades afroamericanas apenas y eran vistas en la industria del cine estadounidense. Esta industria ha sido juzgada en los últimos años por lo racistas que solían mostrarse en sus filmes de antaño, tal es el caso de la película Lo que el viento se llevó.

Se trata de Louis Gossett Jr., quien es recordado por haber pasado a la historia por ser el primer actor de origen afroamericano en conseguir un Premio Oscar en la categoría a ‘Mejor Actor de Reparto’ por su participación en el filme Reto al Destino del año 1982. La noticia del fallecimiento del histrión trascendió durante la mañana de este viernes, 29 de marzo, a través del medio Associated Press News, quienes consiguieron la primicia en exclusiva del primo del difunto histrión, Neal L. Gossett.

Según declaraciones del pariente de Gossette Jr., el afamado actor murió en su hogar, en Santa Mónica, California. Asimismo, se encargó de solicitar privacidad para los seres queridos del famoso. Por otro lado, los hijos del artista emitieron su propio comunicado en el que se dejaron ver destrozados por la muerte del actor: “Lamentamos de todo corazón confirmar que nuestro amado padre falleció esta mañana. Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en este momento”.

Cabe señalar que se desconocen las causas de muerte de Louis Gossett Jr., aunque se sabe que anteriormente luchó contra el cáncer de próstata, enfermedad que se le diagnosticó en el año 2010. Atravesar esta dura experiencia convirtió al actor en una de las principales voces que buscan crear conciencia sobre dicha condición: “¡Para dar ejemplo al gran número de hombres afroamericanos que son víctimas de esta enfermedad debido al énfasis comparativamente bajo que se hace en nuestra comunidad sobre los exámenes preventivos y el tratamiento temprano!”, declaró el artista en su momento.

¿Quién fue la primera actriz afroamericana en llevarse el Oscar?

La primera actriz afroamericana que se llevó el Oscar fue Hatti McDaniel, en el año 1949; es decir, casi 40 años antes de que Louis Gossette Jr. se llevara el galardón. La histrionista apareció en una gran cantidad de filmes; sin embargo, el personaje por el que fue reconocida fue por dar vida a ‘Mammy’, la sirvienta de la casa de ‘Scarlet O’Hara’ en la cinta Lo que el viento se llevó (Gone With the Wind) de 1939.

Fuentes: Tribuna