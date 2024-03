'Venga la Alegría' recibe a nueva integrante: TV Azteca así celebra la llegada de Bruna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Venga la Alegría dieron mucho de que hablar, pues a través de sus redes sociales confirmaron que han recibido a una nueva integrante a su familia, debido a que la reconocida actriz y presentadora, Natalia Valenzuela, dio a luz a su pequeña hija, por lo que ante sus miles de seguidores, TV Azteca celebró a lo grande la tan esperada llegada de Bruna.

Como se sabe, a finales del 2023 Valenzuela dio mucho de que hablar al haber abandonado La Isla: Desafío en Turquía, señalando que incluso para ella era una sorpresa pues no se lo esperaba: "Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!".

Tras esto, como parte de su trabajo en Venga la Alegría: Fin de Semana, Natalia en vivo de la emisión compartió con todos que iba a ser madre de una hermosa niña, eligiendo para ella el nombre de Bruna, dejando en claro que tanto ella como su pareja se sienten bendecidos con la llegada de esta pequeña, y afirmando que desde ese momento era su mayor motor en la vida para seguir adelante y dar lo mejor de ella.

Y ahora, tras varios meses de una dulce espera, la orgullosa presentadora y exparticipante de Quiero Cantar, a través del matutino producido actualmente por Maru Silva, confirmó que oficialmente se ha convertido en madre de una preciosa niña, la cual decidió nacer durante las primeras horas del pasado jueves 28 de marzo del año en curso, sin embargo, no se han dado más detalles al respecto.

Por otra parte, a través de la cuenta de Instagram y de X, anteriormente conocida como Twitter, le dedicaron un amoroso mensaje a Natalia y a su pareja por la llegada de su pequeña, deseándoles que siempre sean tan felices: "¡BIENVENIDA BRUNA! Toda la familia de #VLAFinDeSemana está muy emocionada con tu llegada ya que harás nuestras vidas más felices. ¡Enhorabuena @natavalenzuela, @salo y Gael!".

