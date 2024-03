Actor de 'Dune' responde a rumores sobre que quiere "acostarse" con Timothée Chalamet

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Josh Brolin, conocido por su papel en la película Dune: Part Two, ha abordado los rumores en línea que surgieron después de que compartiera un poema viral en el que elogiaba a sus colegas de reparto, incluido Timothée Chalamet. En una entrevista con Vulture, Brolin respondió con humor a la especulación sobre sus supuestas intenciones románticas hacia Chalamet.

El poema de Brolin elogió las cualidades de varios actores de Dune: Part Two, incluyendo a Chalamet, Zendaya y Florence Pugh. Sin embargo, las líneas dedicadas a Chalamet atrajeron una atención particular, lo que llevó a especulaciones en las redes sociales sobre las posibles intenciones de Brolin.

Josh Brolin y Timothée Chalamet

En el poema, Brolin escribió frases como: "La forma en que sostienes mi mirada me hace temer mi propia edad" y "Porque algo en mí me dice que me vas a ofrecer algo y, por ahora, ya no estoy seguro de que vaya a ser algo que quiero". Estas líneas llevaron a algunos a especular que Brolin estaba expresando un interés romántico en Chalamet.

Sin embargo, Brolin desestimó estas especulaciones, afirmando que simplemente estaba elogiando el talento y la trayectoria de Chalamet como actor. Brolin destacó la evolución de Chalamet como actor y el respeto mutuo que comparten en el set de Dune: Part Two.

Además, Brolin elogió a sus otros colegas de reparto, como Zendaya y Florence Pugh, y habló sobre el ambiente positivo y divertido en el set de la película. Según Brolin, el ambiente de trabajo en Dune: Part Two fue satisfactorio y permitió tanto el enfoque en el trabajo como la diversión entre escenas.

El poema de Brolin se hizo público por primera vez en el libro Dune: Exposures, un volumen detrás de escena publicado para promocionar la película. Dune: Part Two presenta a Chalamet como el príncipe Paul y a Zendaya como Chani, en una historia de romance y rebelión contra un imperio malvado.

Aunque la película experimentó varios retrasos en su estreno debido a diversas razones, finalmente llegó a los cines este viernes, siendo muy esperada por los fanáticos de la ciencia ficción y los seguidores de la saga Dune.

Fuente: Tribuna