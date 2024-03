Carín León causa polémica por promover uso de drogas durante concierto en Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La noche del sábado 2 de marzo, Carín León volvió a su natal Hermosillo, Sonora, para conquistar al público que lo vio crecer como artista. El cantante de 34 años ofreció un concierto en el Estadio Fernando Valenzuela y se mostró emocionado por cantar de nueva cuenta en su ciudad y por el amplio recibimiento que la gente le dio. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues el famoso hizo declaraciones que le costaron duras críticas.

A través de redes sociales, los usuarios compartieron un video del momento que Carín hace una pausa durante su presentación para hablar con su público. El sonorense comenta que él es un músico y no debería ser tomado como ejemplo por las personas; y en ese momento confiesa que tiene ganas de consumir "perico", término coloquial con el que se le conoce a la cocaína. Esto fue lo que dijo en pleno concierto:

Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!", expresó el cantante.

Justo cuando terminó de hablar, se pudo escuchar que su comentario generó risas y gritos de celebración entre las personas que estaban presentes. Aunque estas declaraciones fueron celebradas por los asistentes del concierto de Hermosillo, hubo quienes lo tundieron en redes sociales, porque supuestamente promovió el consumo de sustancias ilegales. La mayoría de las personas lo tomó como una broma y se unieron a las críticas:

Es muy delicado que Carín León esté normalizando el uso de drogas, mínimo debe de ofrecer una disculpa", se lee.

Adiós el recato, aunque sea ilegal, aunque sea traficado por criminales que laceran a la sociedad en toda Latinoamérica. ¡Arriba el cinismo! ¡Arriba Carín León!", se lee.

Pues resulta, señor Carín León, que sí es tu problema, y es problema de todos, porque por gente como tú es que el narco y la violencia nos asfixian a todos", se lee.

El ser humano es el único pend… que divulga y grita sus delitos a los cuatro vientos ¿O no Carín León?", se lee.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero se registraron disparos previo al concierto de Carín León, en el estadio Beto Ávila, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, lo que provocó esa noche se viviera pánico entre la concurrencia y corrió el rumor de que fue un ataque directo contra una persona. De acuerdo con testimonios, las detonaciones ocurrieron en la fila de la zona VIP, afuera del recinto.

Gente que se encontraba en el lugar dice haber escuchado entre cinco y siete balazos, lo cual provocó desconcierto y pánico. El titular de la Secretaría municipal de Turismo de Cancún, Juan Pablo de Zulueta, confirmó que fueron balazos al aire y no hubo heridos: 2Una persona disparó al aire; entonces no fue un ajuste de cuentas porque no fue contra una persona (…) no hubo heridos, no hubo ningún muerto y el evento sigue en pie".

Fuente: Tribuna