Madre de Miley Cyrus habla de arrepentimiento en medio de polémica amorosa con su hija menor

Los Ángeles, California. - Tish Cyrus, reconocida como madre y matriarca de la famosa familia Cyrus, ha abierto su corazón sobre uno de sus arrepentimientos como madre en medio de especulaciones sobre una disputa con su hija Noah Cyrus, de 24 años.

En una reciente entrevista en el podcast Putting It All On The Line de Wiz Khalifa, Tish, de 56 años, junto a su hija mayor Brandi, de 36, compartió una revelación sorprendente. Durante la charla, Tish confesó que lamenta no haber disfrutado del cannabis cuando sus hijos eran pequeños. "No fumaba marihuana cuando tenía hijos", admitió. "No empecé a fumar hasta los 46 años, pero creo que habría sido una mejor madre si lo hubiera hecho".

La matriarca explicó que podría haber convertido las tareas escolares en experiencias más divertidas en lugar de frustrantes, y su hija Brandi Cyrus estuvo de acuerdo, señalando que su madre es "mucho mejor cuando fuma".

Sin embargo, estas revelaciones llegan en medio de rumores de una ruptura familiar entre Tish y su hija Noah. Según informes, la relación entre ambas se vio afectada después de que Tish supuestamente persiguió sentimentalmente al actor Dominic Purcell, ex pareja de Noah. Aunque Tish se casó con Dominic en 2023, la ausencia de Noah en la boda y sus acciones posteriores han alimentado especulaciones sobre una ruptura familiar más profunda.

Noah, quien supuestamente mantuvo una relación con Purcell antes de la boda de su madre, al parecer está angustiada por la situación y se ha distanciado de Tish. Los informes sugieren que la ruptura entre madre e hija es real, con la falta de comunicación entre ambas desde el incidente con Dominic.

Estas tensiones familiares también han afectado a otros miembros de la familia Cyrus, incluida la estrella pop Miley Cyrus, quien recientemente dejó fuera a su padre, Billy Ray Cyrus, de su discurso de aceptación en los Grammy. Según fuentes, la relación entre padre e hija se volvió inestable después de la separación de Billy Ray y Tish.

A pesar de los desafíos familiares, Tish ha compartido detalles sobre su proceso de separación de Billy Ray, incluyendo un "colapso psicológico completo" que experimentó. La pareja se divorció en 2022 después de enfrentar dificultades a lo largo de su matrimonio de 30 años.

Aunque las tensiones familiares persisten, Tish ha encontrado amor nuevamente y se casó con Dominic Purcell en 2023. Sin embargo, la ausencia de Noah en la boda y las tensiones familiares subsiguientes continúan generando especulaciones sobre el estado de la relación entre madre e hija.

A medida que la familia Cyrus enfrenta desafíos y rumores de ruptura, queda por ver cómo se desarrollarán las relaciones familiares en el futuro y si podrán superar estos obstáculos para encontrar la reconciliación.

