Miley Cyrus deslumbra en nuevas fotos de su video musical 'Doctor (Work It Out)'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Miley Cyrus ha dejado boquiabiertos a sus seguidores una vez más con su último proyecto musical. La cantante de 31 años compartió unas impresionantes instantáneas de la filmación de su video musical Doctor (Work It Out), luciendo un look audaz y glamoroso que capturó la atención de todos.

En las fotos compartidas en su cuenta de Instagram, Cyrus aparece en un tríptico de imágenes, destacando un atuendo llamativo que la muestra aparentemente en t*pless bajo un lujoso abrigo de piel azul claro. Sin prestar atención al drama familiar reciente, la artista anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo y el video musical adjunto en su pie de foto.

El look de Cyrus para el video musical fue verdaderamente espectacular. La cantante optó por un estilo de cabello voluminoso, inspirado en una melena de león, que complementaba su aura de glamour. Además, llevaba joyas gruesas y transparentes, incluyendo enormes pendientes de cristal, un anillo brillante forrado de diamantes y un grueso brazalete, que añadían un toque adicional de elegancia a su apariencia.

El maquillaje favorecedor de Cyrus resaltaba su belleza única y radiante, con llamativos ojos destacados con sombra de ojos color topo y pestañas abundantes, junto con un brillo de labios rosa pálido que completaba su look impecable.

El video musical de Doctor (Work It Out) muestra a Cyrus exhibiendo sus habilidades de baile y luciendo varios conjuntos llamativos mientras interpreta la alegre melodía. A pesar del reciente drama familiar que ha afectado a su familia, Cyrus está enfocada en su carrera y sigue deleitando a sus fans con su talento y estilo único.

El lanzamiento del video musical llega en medio de un drama familiar que involucra a la familia Cyrus, con acusaciones de disputas y tensiones entre los miembros de la familia. A pesar de esto, Cyrus continúa enfocada en su música y en brindar entretenimiento de calidad a sus seguidores.

Con su nuevo sencillo y video musical, Miley Cyrus demuestra una vez más por qué es una de las artistas más destacadas de la industria musical, combinando su talento vocal con una presencia escénica impresionante y un estilo único que no pasa desapercibido.

El video musical de Doctor (Work It Out) está disponible para disfrutar, y los fans de Cyrus seguramente estarán encantados con esta nueva entrega de la talentosa artista.

Fuente: Tribuna