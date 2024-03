¿Por un actor? Billie Eilish rompe el silencio y revela por qué terminó con su novio

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La destacada cantante Billie Eilish, conocida por su nominación al Óscar por la canción What Was I Made For? de la película Barbie, ha dejado a sus seguidores atónitos al revelar que un sueño con el actor británico Christian Bale fue determinante para poner fin a su relación sentimental. En una reciente entrevista, la joven de 22 años compartió cómo este episodio onírico la llevó a tomar una decisión inesperada.

Según Eilish, el sueño la transportó a un acogedor café iluminado por el sol, donde compartía momentos con Christian Bale. La experiencia onírica dejó una profunda impresión en la cantante, llevándola a la conclusión de que debía romper con su novio en ese preciso instante.

Billie Eilish

Aunque Billie Eilish no reveló detalles adicionales sobre el sueño ni mencionó el nombre de su expareja, se especula que podría tratarse de Matthew Tyler Vorce, con quien mantuvo una relación desde principios de 2021 hasta mediados de 2022. La noticia de la ruptura fue confirmada por Vorce en sus redes sociales, asegurando que la separación fue amigable y que "nadie engañó a nadie".

El sueño con Christian Bale ha generado especulaciones entre los seguidores de Eilish, quienes se preguntan sobre la influencia de este episodio en su vida amorosa. La noticia también ha suscitado curiosidad sobre el motivo detrás de la decisión de la artista, resaltando su conexión personal con el actor británico.

En el mismo contexto de la entrevista, el hermano de Billie, Finneas O'Connell, reveló un dato adicional sobre la familia Eilish. Admitió que la canción Ocean Eyes de 2016, que catapultó la carrera de Billie, se inspiró en los ojos del actor Cillian Murphy, añadiendo un elemento fascinante a la conexión de la familia con el mundo del cine.

La confesión de Billie Eilish ha avivado la atención de sus fans, quienes esperan con anticipación el desarrollo de su carrera musical y los posibles destinos de su vida amorosa, generando una creciente intriga en torno a la joven estrella del pop.

Fuente: Tribuna