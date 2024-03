Sydney Sweeney rechaza papel en 'Madame Web' tras hilarante monólogo en 'SNL'

Los Ángeles, California. - La talentosa actriz Sydney Sweeney, conocida por su papel en la aclamada serie Euphoria, tomó el escenario del icónico programa de comedia Saturday Night Live por primera vez como presentadora, y no decepcionó a la audiencia con su hilarante monólogo de apertura.

Sweeney, de 26 años, aprovechó la oportunidad para bromear sobre varios temas, incluyendo su figura en forma, rumores de romance y hasta su reciente película Madame Web. Con un vestido blanco ceñido que resaltaba su tonificado cuerpo, Sydney cautivó a la audiencia desde el momento en que subió al escenario.

La actriz hizo referencia a los rumores de romance con su coprotagonista Glen Powell, bromeando sobre el tema y aclarando que está comprometida con el empresario Jonathan Davino. Aunque Powell hizo una aparición sorpresa durante el programa, Sydney dejó claro que solo estaba interesada en su prometido.

Pero lo más destacado de su monólogo fue cuando mencionó su participación en Madame Web, la película de Marvel que ha sido criticada por los críticos y ha tenido un bajo desempeño en taquilla. Sweeney no dudó en bromear sobre el tema, mostrando su sentido del humor y su capacidad para reírse de sí misma.

Es posible que me hayas visto en Anyone But You o Euphoria. Definitivamente no me viste en Madame Web”, manifestó.