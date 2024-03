Thalía se viste de luto por una dura pérdida; sus fans la destrozan: “Candil de la calle”

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Durante la jornada del pasado sábado, 2 de marzo, la afamada actriz y cantante, Thalía, reapareció a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que compartió que se encontraba devastada por la muerte de una de las mujeres más influyetnes de Estados Unidos. En su publicación, la estrella de Marimar compartió un video en el que se le ve pasando un grato momento con la celebridad norteamericana; sin embargo, esto fue muy mal visto por la gente, quienes no tardaron en destrozar a la esposa de Tommy Mottola.

¿Por qué está de luto Thalía?

Resulta ser que el pasado viernes, 1 de marzo, falleció la diseñadora de moda e interiores, Iris Apfel, quien como se mencionó anteriormente, gozaba de una gran fama e influencia en Estados Unidos. De acuerdo con información del medio The New York Times, la magnate murió a la edad de los 102 años en su casa en Palm Beach, Florida. Ante esto, la actriz de Quinceañera no dudó en mostrar su más sentido pésame con un tierno video en el que se le ve celebrando el cumpleaños de la modista.

Thalía celebra el cumpleaños de Iris Apfel

Créditos: Instagram @thalia

En el clip, se aprecia que ambas están tomadas de la mano, también se puede sentir una vibra de complicidad entre las dos e incluso, Thalía ayuda a Apfel a soplar las velas de su pastel. Cualquiera que viese el video podría pensar que se trataba de la ‘abuelita’ de la cantante de Amor a la mexicana, hecho que la propia hermana de Laura Zapata declaró en su propia publicación, puesto asegura que ambas tuvieron una “conexión inmediata”.

“Fue instantánea nuestra conexión. Ella fue una de las figuras que más he admirado por su cerebro y por su corazón, que los tuvo afilados hasta el último día de su vida. Maravillosa @iris.apfel, sigue adelante, llevando color y alegría en tu nuevo camino. Gracias por toda tu magia y por enseñarnos que el intelecto y el corazón pueden trabajar mano a mano para crear una vida fantástica.”

Thalía se viste de luto por la muerte de Iris Apfel

Créditos: Instagram @thalia

Como se informó antes, los fans de Thalía no tardaron en manifestar su descontento, puesto Thali se mostraría mucho más amable con la modista que con su abuela, Doña Eva Mange, comentarios como: “La hipocresía en su máximo esplendor, candil de la calle oscuridad de su casa”, “Y a su abuelita nada”, “Tiene el cargo de conciencia de que no apoyó a su abuela cuando más lo necesito, pobre mujer. El karma es karma”, “¿Por qué tanto drama y a su abuela la abandonó. La dejaron en un lugar donde la maltrataron y nunca fue a hacer justicia.”, fueron algunos de los comentarios de la gente.

Fuentes: Tribuna