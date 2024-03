Tras 28 años en ‘Ventaneando’, Pati Chapoy ‘deja’ TV Azteca y se va a vender comida

Comparta este artículo

Peña de Bernal, Querétaro.- En el año 1996 dio comienzo el primer programa de espectáculo en TV Azteca, el cual sigue vigente aún a la fecha y cada día encuentra la forma de dar de qué hablar. Como todos saben, la titular del polémico show de la empresa del Ajusco es Pati Chapoy quien, en más de una ocasión, se ha metido en problemas por hablar de más de alguno que otro artista, al grado que la celebridad ha llegado a ser demandada.

Pese a todas las adversidades, Pati se he mostrado firme y se ha dedicado en cuerpo y alma a Ventaneando, es por ello que causó gran sorpresa durante la tarde del pasado sábado, 2 de marzo, cuando compartió una publicación en la que reveló que estaría involucrada en un proyecto distinto al show de espectáculos que comparten con Pedrito Sola, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda.

Resulta ser que la periodista de farándula decidió emprender su propio negocio, el cual se encuentra ubicado en el afamado sitio turístico de Querétaro, Peña de Bernal y se llama Gallo Cocina Campestre; se trata de un restaurante, en el que según imágenes que la propia presentadora compartió en redes sociales, se especializan en hacer carnes asadas, molcajetes y postres. Así mismo Chapoy y compartió un mensaje en su cuenta de X (red social han desconocida como Twitter)

Pati Chapoy inaugura nuevo restaurante en Peña de Bernal

Créditos: Instagram @gallo_cocinacampestre

En el mencionado texto, la periodista invitó a sus seguidores a ir a su restaurante, asimismo resaltó que se encontraba emocionada de poder recibir a sus comensales y atenderlos con todo el gusto del mundo. Por otro lado, les pidió su apoyo y les solicitó que ingresaran a las redes sociales de su restaurante para que pudieran darle un like y que las siguieran; sin embargo, el mensaje de la famosa fue tomado a mal por la gente de Twitter, quienes no tardaron en criticarla.

“Familia, como muchos ya saben estamos aperturando un proyecto familiar, se trata de “Gallo Cocina Campestre”, un restaurante en mi natal Bernal. Las puertas están abiertas para recibirlos a partir de ya, a Adry y a mí nos va a dar mucho gusto atenderlos y que conozcan este nuevo proyecto en el que hemos trabajado tanto. También les queríamos pedir su humilde like y follow a las cuentas oficiales del restaurante, recuerden pasar la voz y recomendarnos con sus conocidos cuando ustedes o ellos vengan al pueblo que me vio nacer.”

Y es que, desde la perspectiva de la gente, Pati Chapoy únicamente buscaba aprovecharse de ellos y sacarles dinero, sobre todo porque hizo mención de que le dieran un "humilde" like resaltando que no sabía pedir las cosas. Hasta el momento las redes sociales de Pati cuentan con poco más de 500 seguidores. Cabe señalar que el negocio no está abierto todos los días, ya que, según informan sólo brindan servicios de jueves a domingo, en un horario de 8:00 de la mañana a las 19:00 horas y se pueden hacer reservaciones a través del número telefónico.

Fuentes: Tribuna