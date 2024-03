Tras mudarse a TV Azteca, sacan del clóset a exactriz de Televisa; filtran FOTOS de su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, se encuentra enfrentando una fuerte controversia debido a que la prensa ventiló sus verdaderas preferencias sexuales y salieron a la luz las imágenes de su supuesta novia. Se trata de la también cantante Litzy, quien se dio a conocer participando en el grupo Jeans y participando en novelas de San Ángel como DKDA Sueños de juventud y Carita de Ángel.

Después de realizar estos proyectos en Las Estrellas, la intérprete mexicana se mudó a las filas de Telemundo participando en series como Pecadora, Una maid en Manhattan y Señora Acero. Mientras que en la televisora del Ajusco participó en el melodrama Quiéreme tonto. Pero tras haber estado fuera de Televisa durante varios años, en 2022 Litzy regresó participando en ¿Quién es la máscara?, aunque fue eliminada durante su primera participación.

Litzy en '¿Quién es la máscara?'

Y ahora que la famosa de 41 años está a punto de regresar al Canal Azteca Uno como concursante de MasterChef Celebrity México, está enfrentando una fuerte polémica luego de admitir que actualmente está muy enamorada. Cuando se le preguntó cómo estaba en temas del amor, ella mencionó: "Muy bien, me siento muy bien, muy contenta, tranquila, estable, o sea bien. Yo he tratado de mantener mi vida privada siempre privada, me gusta que la gente sepa de mí por mi trabajo".

Aunque la artista no quiso compartir el nombre de su pareja, la cuenta de X especializada en espectáculos La Portada ventiló que Litzy se encontraba muy enamorada de una mujer llamada Lorena Rodríguez, con quien tendría varios años de noviazgo tras haber terminado con Jaime Segura. "Litzy aceptó estar muy enamorada, lleva varios años de relación sentimental con Lorena Rodríguez", escribieron en las redes.

La intérprete que participa en los 90's Pop Tour supuestamente lleva varios años al lado de Lorena, de quien se filtraron varias fotografías que muestran que sí tiene una cercana relación con Lorena. La desconocida mujer ha publicado varias imágenes al lado de Litzy, a quien le ha dedicado mensajes amorosos pero que bien podrían ser porque son muy buenas amigas. Hasta el momento, la cantante no ha compartido más detalles de su noviazgo.

Fuente: Tribuna