Estrella de TV es acusada de enviar fotos privadas a menor; él se da a la fuga, pero es atrapado

Florida, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 1 año, las autoridades intentaron detener a un famoso de MTV, luego de que una policía se hiciera pasar por una menor de edad con la finalidad de cazar pederastas a través de Internet; fue así que comenzó a charlar con la estrella en cuestión, quien en diversas ocasiones le envió fotografías privadas y muy subidas de tono. Tiempo después ambos acordaron una cita en la que la celebridad se encontró con unos detectives que buscaban arrestarlo.

Se trata de Connor Smith, quien es conocido por haber aparecido en el programa del 2015 Are You The One? De acuerdo con algunos reportes, el famoso habría pasado varias semanas charlando con la oficial encubierta de Illinois, quien se hizo pasar por una adolescente de 15 años. Luego de varios días de recabar pruebas, ambos concretaron una reunión con el propósito de tener intimidad. La cita fue pactada en el mes de febrero del año 2023, pero al llegar el participante del mencionado reality show se encontró con las autoridades.

Sin embargo, de alguna manera, Connor logró abordar su auto y escapó del lugar sin que se supiera de su paradero por poco más de 1 año entero. De acuerdo con información brindada por el medio TMZ, el imputado fue capturado en el estado de Florida, durante la jornada del pasado jueves, 28 de marzo. Antes de que Smith se diera a la fuga, estaba acusado por viajar para encontrarse con un menor con propósitos sexuales y difundir material dañino.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Connor Smith es investigado por pedofilia, puesto en el año 2021 fue acusado de haber violado brutalmente a una menor, de 16 años, en Indiana. Según algunos reportes, en aquel momento, el sujeto contactó con la adolescente a través de una aplicación de citas, a quien convenció para que se escapara con él por una noche, cosa que la joven aceptó; sin embargo, la agraviada asegura que ni bien subió al vehículo tuvo un “mal presentimiento.”

El reporte policial indica que Smith obligó a la víctima a practicarle felación mientras la llevaba a un motel, donde la forzó a sostener intimidad mientras la abofeteaba y estrangulaba, también arrojó sus propios depósitos sobre la adolescente. Tiempo después, la policía logró arrestar a Connor, pero el caso no avanzó mucho más, puesto para el mes de septiembre del año 2022, la agraviada dejó de cooperar con las autoridades.

