Se filtra 'AUDIO' de Aurea Zapata; amenaza a Patricio Cabezut: “Te voy a demandar, no sé de qué”

Ciudad de México.- Durante la mañana del pasado viernes, 29 de marzo, explotó la ‘bomba’ en Televisa: el afamado actor y conductor de televisión, Patricio Cabezut, es perseguido por las autoridades debido a que un juez había girado una orden de aprehensión en su contra por el delito de abuso sexual en agravio a sus hijas. Dicha decisión se tomó luego de que las menores dieran positivo a la presencia de traumas, según el test de Antena.

Si bien hasta el momento se desconoce el paradero o la reacción del actor, horas después salió a la luz un presunto audio en el que Aurea Zapata amenazaba a Patricio Cabezut con acceder a sus acuerdos de separación, de lo contrario tendrían una guerra legal sin cuartel, en la que ella lo demandaría, según lo que le aconsejaran sus abogados. Aunque en aquel momento, la fémina resaltó que podría proceder por violencia intrafamiliar.

El audio comienza con Aurea afirmando que la presencia de Patricio Cabezut, así como cada una de sus acciones significaban, para ella, un acto de violencia, puesto que no podía mantener una relación cordial con él: “Para mí es una agresión ya tu persona. Todo lo que tú me dices, todo lo que estás planeando, tu carta, todo lo que tienes. O sea, yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo”, declara la molesta fémina.

Ante esta situación, Patricio la cuestiona sobre qué acciones tomará, a lo que ella responde que no lo sabe y que esperará hasta que sus abogados le digan qué hacer. Por otro lado, Zapata indica que no realizará ningún tipo de demanda en agravio a Patricio, acuerdo que sostendría durante los siguientes 16 días. Cabezut la cuestionas sobre qué pasaría después de ese tiempo, a lo que ella responde que tienen dos opciones: llegar a un acuerdo o someterse a una guerra de demandas.

“Así es, tú decides si los aceptas (los acuerdos) o no. Si no los aceptas, pues entonces te vas a la B y la B son las denuncias. Entonces, yo confío en que tú, en este tiempo de análisis, lo platiques con tu familia, que leas los acuerdos que yo te voy a presentar antes de irme a Monterrey. Analizarás lo que quieres o no para tus hijas. Ya si no quieres, entonces habrían demandas tuyas y mías.”

Patricio niega la posibilidad de demandar a Zapata, pero ella asegura que sí lo hará: “Me vas a contrademandar, cuando yo te demande”. Patricio la cuestiona sobre bajo qué concepto va a proceder legalmente, a lo que ella responde: “Pues no lo sé. Ya me dirán mis abogados. Yo no me sé los términos. No los sé, pero te explicó ayer el capitán; seguramente te van a demandar por violencia familiar. Yo no sé qué sea, yo no me sé los términos. Te lo dijo ayer el capitán", asegura Aurea. Cabe señalar que hasta el momento, ninguno de los involucrados ha reaccionado a estos audios.

