Shock en 'LCDLF': Aleska dice que actor de Televisa sería infiel a su esposa con Cristina

Ciudad de México.- La famosa y reconocida modelo venezolana, Aleska Génesis, recientemente causó un gran revuelo en Telemundo, dejando completamente en shock a los millones de espectadores de su tan popular y escandaloso reality, La Casa de los Famosos, pues señaló que el actor de Televisa y modelo, Paulo Quevedo, tendría algo que ver con la polémica presentadora española, Cristina Porta, insinuando que le sería infiel a su esposa.

Como se sabe, Paulo, que fue participante de Las Estrellas Bailan en Hoy entró hace casi dos semanas al reality antes mencionado, en el cual ha dado mucho de que hablar por el hecho de que se alió a Porta, a Patricia Porcino y a Serrath Gutiérrez, siendo llamados 'Fuego 2.0', los cuales tienen la intención de desintegrar al cuarto 'Tierra' para tratar de ir sacando por lo menos a uno de estos, los cuales son los más fuertes, hasta el momento.

Pero ahora, el nombre de Quevedo ha estado en vuelto en un muy impactante rumor, pues recientemente Aleska y Alana Lliteras, hablaron con integrantes de su cuarto, 'Agua', y con los de 'Tierra', para expresar que estaban notando a Cristina muy interesada en el famoso histrión de melodramas mexicano, destacando que han notado una o dos actitudes como si ella lo estuviera seduciendo y que él también estaría muy junto a ella.

Paulo hablando con Cristina. Internet

Según su opinión, la primera actitud, además de estar mucho tiempo juntos, ha sido el hecho de que en una ocasión él dijo que no sabía cocinar mucho cuando ella le hizo la acotación de que come muchos sándwich, por lo que después disque "seduciéndolo" le empezó a decir que ella podía cocinarle, y otros detallitos que ellas consideran sospechosos, incluso destacaron que ahí se notaba como es que Cristina tumba su bandera feminista con la que atacó a Alfredo Adame, pues alguien que apoya a las mujeres y es solidaria, no se mete con un hombre casado.

Pero, aunque la expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana y Aleska afirman que hay algo más que una amistad, en redes sociales las tundieron por "inventar" todo solo para hacerlos quedar mal ante todos: "No inventen, la amistad existe entre un hombre y una mujer y el cariño también sin necesidad de ir más allá" y "Sois de lo peor, alimentando el chisme envenenado, de tres personajes que odian a Cristina, y se están inventando cualquier cosa para dejarla mal, y el programa las solapa de la manera más baja".

Fuente: Tribuna del Yaqui