Tras ataques de hijos de Nicandro Díaz, Mariana Robles les mandaría contundente respuesta

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida actriz de doblaje, Mariana Robles, no puede encontrar la paz que desea después del lamentable deceso del reconocido productor de melodramas, Nicandro Díaz, debido a que se dice que esta habría mandando una contundente respuesta a los tres hijos del productor de Televisa, con respecto a los múltiples ataques que estos han lanzado a la prensa de TV Azteca, y otras televisoras.

Como se sabe, desde que el pasado lunes 18 de marzo se reveló que el productor de melodramas como Gotitas de Amor, perdió la vida tras un accidente en motocicleta, mientras que circulaba por una de las carreteras de Cozumel, los tres hijos de este, Nicandro Jr., Victoria y Sebastián han dejado en claro que no están muy convencidos con la manera en que sucedió el deceso de su padre, por lo que pidieron una investigación profunda, y ni siquiera la dejaron ir a su funeral.

Las cosas han escalado tanto con la molestia en los hijos que Victoria, la hija de Nicandro, empleó sus redes sociales para dejar un muy claro mensaje en contra de la actriz: "No le crean nada a Mariana Robles", dando a entender que la mujer sabría mucho más de lo que pasó y no quiere hablar, después de que esta presentara una entrevista con Maxine Woodside, en donde afirmó que ella no vio absolutamente nada del accidente y no sabe como sucedió, pues venía recostada en la espalda del productor.

Y aunque la actriz de doblaje no mencionó nombres, con todo lo anteriormente mencionado se cree que con el mensaje que dejó en su cuenta de Instagram se refiere a todo lo que sucede con los tres hijos de Díaz, pues habla sobre hipocresía, traiciones y mentiras de las que no sabe como defenderse: "Me dejaste sola en un mundo lleno de mentiras, hipocresía y traiciones. No sé cómo defenderte, no sé cómo defendernos. Te necesito amor".

Cabe mencionar que hasta el momento, los hijos del productor de melodramas como Mi Camino Es Amarte no han salido para dar declaraciones respecto a este último mensaje, sin embargo, se espera que pronto alguno salga a dar sus impresiones con respecto a esta situación que ha dado de que hablar y que dicen seguirá creciendo, pues se cree que en el testamento Nicandro le dejó varias cosas a Mariana.

