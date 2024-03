Tras denunciar acoso sexual en Telemundo, Gaby Spanic llega a 'Hoy' con fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber causado gran revuelo al denunciar acoso sexual dentro de Telemundo y que fue encubierto, la reconocida actriz de melodramas y bailarina, Gaby Spanic, acaba de volver a dar de que hablar, pues durante una entrevista para el programa Hoy, esta se sinceró sobre las criticas que ha recibido últimamente y dio un fuerte mensaje que dejó a todo Televisa sorprendido.

Como se sabe, durante su participación en Secretos de Villanas 2, Spanic dejó en shock a sus colegas al afirmar que fue abusada por Pablo Montero al estar en La Casa de los Famosos, señalando que: "Estábamos en el cuarto de fumadores y de repente yo lo veo y me dice 'tú siempre me has gustado'. Me estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos. Empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo y me quería besuquear a la fuerza", asegurando que todo eso lo ocultaron en Telemundo para evitar el escándalo y protegerlo.

Pero, la reconocida actriz de melodramas como La Usurpadora, una vez más se encuentra dando de que hablar, debido a que recientemente comenzó a recibir ataques y varias críticas por su físico, asegurando que nada de lo que tenía era natural, sino que la realidad es que se habría operado, especialmente su retaguardia, que afirman está demasiado grande para el tipo de cuerpo que tiene, haciendo que saliera a defenderse.

Spanic, decidida a no meterse en más polémicas, dio una respuesta contundente y sin agresiones, afirmando que el hecho de que la critiquen por su aspecto físico no es más que pura envidia de que ellas no pueden tener naturalmente lo que ella recibió de nacimiento por obra de Dios, dejando en claro que ella después de su embarazo se tuvo que operar pero para bajar la cantidad de glúteos pues señaló que se le hacía demasiado grande, así que se quitó.

De la misma manera señaló que es una mujer muy disciplinada que a sus casi 51 años de edad, sigue haciendo ejercicio cada día y hace las rutinas de glúteo, pecho, brazo y pierna como se le pide sin importar que tan cansada esté, pues su disciplina es esa, incluso destacó que ahora estaba un poco adolorida porque fue al gimnasio e hizo rutina de pierna, siendo muy sincera que ella no necesita recurrir a una cirugía para tener su cuerpazo.

