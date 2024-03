Tras 'traicionar' a Televisa con TV Azteca, polémico actor confiesa "gran error" y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber sido acusado de traicionar a Televisa por haberle pedido trabajo de forma pública a los altos mandos de TV Azteca, el reconocido y querido actor de melodramas, Armando Araiza, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en completo shock a sus miles de seguidores al afirmar que cometió un "gran error" en su vida del que se arrepiente ahora más que nunca, pues ha descubierto que hay mejores formas de actuar.

Como se sabe, Araiza al igual que su hermano, Raúl 'El Negro' Araiza, debutó en la televisora de la empresa San Ángel en el año de 1983 con la novela, El Maleficio, tras lo que varias décadas más siguió formando parte de otros grandes éxitos, siendo Diseñando Tu Amor, en el año 2021, el último en el que apareció, tras lo cual este a través de sus redes sociales le pidió a los altos mandos del Ajusco, por lo que muchos se burlaron y otros lo apoyaron.

Tras estas peticiones por X, anteriormente conocido como Twitter, se hizo oficial que este formaría parte de la televisora antes mencionada y en el 2023 ingresó a la nueva temporada de La Isla: Desafío Turquía, dónde se desempeñó con gran habilidad y tuvo mucha resistencia, demostrando que es un hombre comprometido y muy leal, como lo fue con su equipo, manteniéndose lejos de los escándalos en la mayor medida posible.

Pero ahora, el hijo de Norma Herrera acaba de dejar en claro que no siempre fue un hombre con las cualidades de las que hoy en día goza, reconociendo un error que hoy por hoy lamenta y agradece haber podido corregir: "De joven inmaduro ocultaba mi vida pública pensando que era diferente, gran error. Ahora disfruto más que nunca con Uds. Hoy mi vida pública es, y será siempre inclusiva y no exclusiva. Me gusta volar, luchar y soñar alto. Con su apoyo y cariño se que sí se puede ¡Gracias totales!", expresó.

Ante este hecho, algunos de los seguidores del actor de Quinceañera, le expresaron que equivocarse era parte de la vida y lo único que importa es la case de hombre que es hoy: "Es bueno cambiar de opinión y de visión ahora solo hay una cosa vive la vida increíblemente feliz", "Yo creo que todos, seamos o no públicos, ocultamos aspectos de nuestra vida temiendo al rechazo, las burlas, etc; pero llegamos a un punto en el que nos miramos al espejo, nos pedimos perdón, nos abrazamos y nos aceptamos y eso se siente muy bien".

