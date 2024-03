VIDEO: Natanael Cano es multado por los hechos en Sonora; busca a comisario para disculparse

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas 24 horas, el cantante de corridos tumbados bélicos, Natanael Cano, ha estado en el ojo del huracán por conducir a exceso de velocidad en las calles de Hermosillo, Sonora, así como también por intentar sobornar a agentes de la Policía Municipal, quienes habían intentado detenerlo. Derivado de estos hechos, el joven se había mantenido en silencio y no fue sino hasta la mañana de este sábado, 30 de marzo, que el intérprete salió a hablar sobre lo ocurrido.

Todo comenzó durante la jornada del pasado viernes, 29 de marzo, cuando se filtró un video en el que se aprecia al cantante conduciendo a exceso de velocidad, mientras se burla de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes intentaban detenerlo. En el video se aprecia que Natanael está bastante tranquilo e incluso insinúa que no es la primera vez que ocurre, puesto que intenta calmar a su copiloto aclarando: “Y esto no es nada”, en referencia a la gran cantidad de patrullas que tienen frente a sí.

El video se corta a otro en el que se aprecia que varios efectivos están rodeando a Natanael, mientras discuten. El cantante les grita que anteriormente ya les había pagado “50 mil”, a lo que el oficial lo cuestiona: “¿¡A mí me diste 50 mil!?”. Cano aclara: “A tu gente, a tu familia”, mientras les arroja un fajo de billetes que segundos después es levantado por otro oficial que se encontraba en la escena, aunque se desconoce si regresó el dinero o se lo quedó.

Como era de esperarse, se armó un gran escándalo por lo ocurrido, al grado en el que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) emitió un comunicado en el que informaron que ya estaban investigando los hechos por el delito de cohecho, así como también indicaron que los policías involucrados ya fueron separados de sus cargos y puestos a disposición del Departamento de Asuntos Internos y la Contraloría Municipal para deslindar responsabilidades.

Es bajo este contexto que, para la madrugada de este sábado, 30 de marzo, Natanael Cano compartió un video en sus redes sociales, en el que confirmó que ya había pagado por sus delitos con una multa. También aseguró que deseaba hablar de manera personal con el “comisario” para disculparse de frente; finalmente, se excusó argumentando que era un amante de los autos y deseándole lo mejor a sus seguidores.

“Le mando un mensaje a la Policía Municipal de todo Sonora por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado. Por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría, me encantaría hablar personalmente con el comisario para pedirle una disculpa de persona a persona y pues hay que llevarla con calma plebes (…) Uno es amante de los vehículos, de los carros. Mi papá era mecánico. Me encantan los carros y les deseo lo mejor a todos ustedes.”