Actor de 'Zoey 101', Matthew Underwood, revela acoso sexual por parte de su exagente

Los Ángeles, California. - Matthew Underwood, conocido por su papel en la serie de Nickelodeon Zoey 101, ha compartido públicamente su experiencia de acoso y agresión sexual por parte de su exagente cuando tenía tan solo 19 años, desatando una conversación sobre el silencio y las razones detrás de no hablar sobre estos temas anteriormente.

El actor, de 33 años, utilizó su plataforma en Instagram para detallar el trauma que experimentó a manos de su agente, quien previamente había construido una relación de confianza con él como amiga y mentora. "Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi imagen personal fue aplastada", compartió Underwood en su publicación del viernes.

Matthew Underwood

Underwood también reveló que denunció el incidente a la agencia correspondiente, lo que finalmente llevó al despido de su agente. Sin embargo, expresó su preocupación ya que su agresor aún está activo en la industria del entretenimiento.

El actor explicó que decidió compartir su historia después de recibir críticas negativas por su silencio en medio de las recientes acusaciones contra figuras prominentes en la industria del entretenimiento infantil, como el creador de Zoey 101, Dan Schneider, y el ex entrenador de diálogos de Nickelodeon, Brian Peck.

Además, Underwood reveló otra experiencia de abuso sufrida a los 12 años, cuando supuestamente fue "preparado y abusado" por el padrastro de su mejor amigo.

En su declaración, Underwood abordó específicamente su experiencia trabajando en Nickelodeon y con Dan Schneider, afirmando que nunca tuvo una mala experiencia durante ese tiempo y destacando su creencia en el potencial de las personas para mejorar.

Las revelaciones de Underwood llegan en medio del documental Quiet on the Set, donde varias ex estrellas de Nickelodeon han denunciado un ambiente tóxico y acusaciones contra figuras clave en la cadena. Dan Schneider, uno de los señalados, ha negado las acusaciones, pero expresó su disposición a disculparse.

El caso de Brian Peck también ha sido resurgido, con el actor Drake Bell demandando a Peck en 2004 por abuso sexual. Peck se declaró inocente y fue sentenciado a prisión.

Las valientes revelaciones de Underwood resaltan la importancia de abordar el abuso y el acoso sexual en la industria del entretenimiento, así como la necesidad de apoyar a las víctimas para que puedan compartir sus experiencias y buscar justicia.

Fuente: Tribuna