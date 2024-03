Acusan a Kimberly ‘La Más Viral’ de ir de manera ilegal a EU; esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Hace unos días, te contamos en TRIBUNA que Kimberly “La Más Preciosa” había dado de qué hablar durante su presentación en el Carnaval que se celebró en el municipio Martínez de la Torre, en el estado de Veracruz, aunque no ocurrió por las razones adecuadas, puesto que la amiga de Wendy Guevara sufrió una garrafal caída mientras se encontraba posando en uno de los carros alegóricos.

Si bien Kimberly Irene intentó amortiguar un poco la ola de burlas, al publicar ella misma el momento de la caída y al hacer comentarios graciosos sobre estos hechos, la realidad es que la “Perdida” no logra mantenerse lejos de la polémica, puesto que en días recientes trascendió una nueva controversia de la influencer, en la que fue acusada de acudir de manera ilegal a Estados Unidos. ¿Quieres enterarte de los detalles? Entonces no dejes de leer.

Resulta ser que, en días recientes, Kimberly tenía una presentación en un bar de Houston, Texas, a la cual asistió. El problema es que “La Más Preciosa” no cuenta con visa de trabajo, sino de turista, lo que significa que no puede cobrar por ningún evento al que asista en el país gobernado por Joe Biden. Esto mismo desató las sospechas de que la “Perdida” habría acudido de manera ilegal a Estados Unidos, donde realizó su show y cobró por el evento.

Kimberly 'La más viral' envuelta en polémica por trabajar en EU

Créditos: X @TuTiaSandra

Sin embargo, esta situación fue negada directamente por Kimberly, a través de una transmisión en vivo, donde negó haber cobrado por realizar su presentación. Sino por el contrario, detalló que si bien sí llegó al bar, únicamente se tomó algunas fotografías sin haber obtenido ninguna ganancia por ello, por lo que no habría incurrido en ninguna ilegalidad. Sin embargo, uno de sus seguidores se mostró inconforme con esta declaración y acusó a la influencer de ser una mentirosa, puesto que asegura que ningún artista haría algo así sin obtener ganancia.

Ante esta situación, Kimberly se mostró a la defensiva y le dijo que si no le creía, debía pagarle su viaje de regreso. Por otro lado, destacó que la gente suele atacar a los artistas sin saber las circunstancias en las que se encuentran. Finalmente, la famosa aclaró que todas las personas que se dedican a lo mismo que ella, son conscientes de que no se puede trabajar en Estados Unidos si no se cuenta con una visa de trabajo.

Fuentes: Tribuna