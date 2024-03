Adiós, Nicki Nicole: Peso Pluma se da tremendo beso con Anitta; captan todo en VIDEO viral

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Durante la madrugada de este domingo, 31 de marzo, los nombres de Anitta, Peso Pluma y Nicki Nicole se volvieron tendencia en Twitter, ¿la razón? Todo parece indicar que el cantante de los corridos tumbados bélicos ya superó a la rapera argentina y lo hizo con nada más y nada menos que con la reconocida artista brasileña, lo cual causó un gran furor en redes sociales.

El romántico gesto que Peso Pluma tuvo con Anitta frente a miles

Todo ocurrió durante el festival Tecate Pa’l Norte 2024, el cual se celebró en el Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León durante los últimos días, al cual asistieron grandes artistas como es el caso de Bling-182, Maná, Fuerza Regida, Louis Tomlinson y Thirty Seconds to Mars, por solo mencionar a algunos, pero lo que realmente se robó la noche fue la presentación de Anitta, a la que entró Peso Pluma de sorpresa con un acto de película de Hollywood.

Resulta ser que el pasado sábado, 30 de marzo, era el cumpleaños de la brasileña, quien aparentemente tuvo que trabajar en esta fecha tan especial; sin embargo, su amigo Peso Pluma no permitiría que pasara por desapercibido, por lo que en determinado momento, subieron varios mariachis al escenario, mientras que Hassam aparecía y le mostraba un pastel en forma de glúteos, lo que desató la conmoción entre los presentes; sin embargo el mejor momento estaba por llegar.

Dado a que actualmente, el intérprete de Ella baila sola se encuentra soltero, los fans no tardaron en emparejar a ambos cantantes, por lo que comenzaron a gritarles que se dieran un beso, ni corto ni perezoso, la Doble P le dijo a Anitta que se dieran uno de ‘piquito’, cosa que hicieron frente a todos. Pese a que el momento duró poco menos de 1 segundo, esto no evitó que los fans de Anitta y de Hassam Emilio estallaran de emoción.

Como era de esperarse, el momento fue captado por varias personas entre el público, quienes no tardaron en compartir el mágico instante, pero no solo eso, sino que hubo quienes mencionaron a Nicki Nicole, resaltando que Anitta veía con mucho amor a Peso Pluma, mientras que otros directamente ofendieron a la argentina por no mostrar semejante devoción hacia el originario de Jalisco. Por su parte, el intérprete compartió un clip del momento con un mensaje hacia la brasileña: “Feliz cumpleaños a la reina de Brasil, Anitta.”

