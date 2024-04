Ariana Grande comparte nuevas fotos en el estudio a días de lanzar su último disco

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Ariana Grande, la estrella del pop con millones de seguidores en las redes sociales, sorprendió a sus fanáticos el sábado al publicar un nuevo carrusel de fotos y videoclips, mostrando diversos momentos de su vida cotidiana.

Entre las imágenes compartidas con sus 380 millones de seguidores, se encontraba una instantánea de su novio Ethan Slater, sentado en un paisaje nevado, luciendo un abrigo beige y botas. Otras fotos mostraban a Grande en un suéter gris y minifalda negra en un estudio de grabación, así como en primer plano usando auriculares negros y disfrutando de la compañía de un perro en el regazo mientras estaban dentro de un automóvil.

Ariana Grande

Las publicaciones llegan en un momento en el que se especula sobre la relación entre Ariana Grande, de 30 años, y Ethan Slater. Según informes, la pareja está "más seria" sobre su relación, luego de que Slater se separara de su novia de la escuela secundaria, Lilly Jay, con quien comparte un hijo de un año.

El pasado de Slater y Grande ha estado envuelto en controversia, con acusaciones de infidelidad que han sido negadas por fuentes cercanas a ellos. Sin embargo, el último sencillo de Grande, The Boy Is Mine, ha reavivado las especulaciones. En la canción, Grande canta sobre un amor no planificado que la hace sentir como si estuviera destinada a estar con alguien más.

Las especulaciones sobre su relación se han intensificado después de que Grande finalizara su divorcio de Dalton Gómez, poniendo fin a su matrimonio de dos años. Aunque las fuentes han afirmado que Slater y Grande están "mirando hacia el futuro", las letras de la canción han generado controversia, especialmente entre Lilly Jay y su entorno.

Una fuente cercana a Jay expresó su descontento, calificando la canción como una "bofetada en la cara" y acusando a Grande de restregar su relación en su rostro.

El nuevo álbum de Ariana Grande ha dejado en claro su perspectiva, según esta fuente, quien sostiene que la canción The Boy Is Mine no es solo una afrenta a Jay, sino a todas las mujeres. Estas declaraciones subrayan las tensiones en curso en torno a la vida personal de la cantante y su nuevo romance, mientras continúa su éxito en el mundo de la música.

Fuente: Tribuna