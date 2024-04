Billie Eilish critica a los artistas que hacen varias ediciones de discos por esta fuerte razón

Comparta este artículo

Estados Unidos.- En una entrevista reciente con Billboard, Billie Eilish abordó el tema de la sostenibilidad en la industria musical y criticó la práctica de lanzar múltiples ediciones de un mismo álbum en vinilo con el objetivo de aumentar las ventas. La artista estadounidense expresó su frustración ante esta tendencia que, según ella, genera un derroche innecesario y va en contra de sus principios ambientales.

Eilish señaló que vivimos en una época en la que algunos artistas consideran importante producir diversas versiones de vinilos y empaques para aumentar sus ventas, lo que se traduce en mayores ingresos económicos. Sin embargo, para la cantante, esta práctica no solo afecta negativamente al medio ambiente al generar más residuos, sino que también implica un mayor gasto para los fanáticos.

La ganadora del Grammy y el Oscar por su canción original What Was I Made For? manifestó su compromiso con la sostenibilidad y destacó que, como parte de su equipo, se esfuerza por adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, le resulta frustrante ver cómo algunos de los artistas más grandes del mundo continúan impulsando esta tendencia.

Aunque no mencionó nombres específicos, Eilish hizo referencia a artistas como Taylor Swift, Travis Scott, Olivia Rodrigo y Blink-182, quienes han lanzado múltiples versiones de sus álbumes recientes. Incluso ella misma ha participado en esta práctica, ya que su segundo álbum, Happier Than Ever, estuvo disponible en ocho variantes de vinilo. A pesar de ello, Eilish resalta que el proceso de fabricación de su disco tuvo en cuenta la sostenibilidad al utilizar materiales reciclados.

Es importante mencionar que Billie Eilish ha respaldado iniciativas destinadas a reducir la huella de carbono de la industria musical. En 2023, contribuyó financieramente al proyecto Music Decarbonization Project de la organización REVERB, que busca eliminar las emisiones de dióxido de carbono generadas por la música en vivo. Como parte de esta colaboración, su presentación en el Lollapalooza de Chicago contó con energía parcialmente suministrada por baterías de emisión cero, cargadas mediante una "granja solar" instalada en el lugar del evento.

En cuanto a su música, Eilish anunció que su tercer álbum ya está terminado. En febrero pasado, compartió en Instagram que el disco estaba masterizado, lo que indica que nuevos proyectos musicales podrían estar en camino.

La crítica de Billie Eilish hacia la práctica de varias ediciones de discos resalta la importancia de adoptar medidas sostenibles en la industria musical y promueve una reflexión sobre el impacto ambiental de las decisiones comerciales en el mundo del entretenimiento.

