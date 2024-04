Brandon Flowers de The Killers revela cuál es la canción de The Cure que más lo ha impactado

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Brandon Flowers, líder de la reconocida banda The Killers, compartió recientemente cómo una canción de The Cure cambió su vida para siempre. En una entrevista con Rolling Stone, Flowers reveló que la pista Push del álbum The Head on the Door de 1985 tuvo un profundo impacto en él cuando la escuchó en vivo durante un concierto de The Cure en 1996.

El músico recordó el concierto que presenció en el Delta Center de Salt Lake City (Utah) en 1996, donde The Cure interpretó Push. Para Flowers, esta experiencia fue transformadora, describiéndola como maravillosa y significativa. Según sus propias palabras, ese concierto y esa canción marcaron un antes y un después en su vida musical.

Flowers admitió que en ese momento aún no estaba familiarizado con el álbum The Head on the Door, pero la interpretación de Push en vivo fue suficiente para capturar su atención y convertirse en un fanático devoto de The Cure. El ambiente en la sala cambió, y él sintió cómo la música impactaba profundamente en su ser. El recuerdo del escenario, el humo y el movimiento del público aún perduran en su memoria como un momento definitorio.

El líder de The Killers expresó que Push sigue teniendo un efecto poderoso en él, incluso después de tantos años. La canción no solo le dejó una impresión duradera, sino que también influyó en su aprecio por la música y en su desarrollo como artista. Flowers destacó que The Head on the Door se convirtió en uno de sus álbumes favoritos de The Cure, gracias a la impactante experiencia que tuvo al escuchar Push.

La revelación de Flowers destaca la influencia perdurable que la música puede tener en la vida de las personas. Para él, Push no fue solo una canción más, sino una experiencia emocional y transformadora que le llevó a conectar profundamente con la obra de The Cure. Además, demuestra cómo los artistas pueden inspirarse y aprender unos de otros, incluso cuando pertenecen a diferentes generaciones o estilos musicales.

En resumen, la historia de Brandon Flowers y su encuentro con Push de The Cure nos recuerda la importancia de estar abiertos a nuevas experiencias musicales y cómo una sola canción puede resonar de manera significativa en nuestras vidas, dejando una huella imborrable en nuestro ser.

Fuente: Tribuna