FOTO: Kim Kardashian es tendencia por su ardiente beso con Emma Roberts

Los Ángeles, California. - La estrella de la televisión y empresaria Kim Kardashian ha firmado para un papel en la próxima temporada 12 de la aclamada serie American Horror Story, anunció el creador Ryan Murphy. Kardashian, conocida por su participación en programas como Keeping Up With The Kardashians y su incursión en películas como Ocean's 8, regresará a la pantalla chica con este nuevo proyecto.

Kim se encuentra entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de American Horror Story", expresó Murphy en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter. "Emma y yo estamos emocionados de colaborar con esta verdadera leyenda en la cultura. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador, especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho antes", agregó.

El anuncio del fichaje de Kardashian para la serie llega junto con el lanzamiento del trailer de la temporada 12, que ha generado gran expectación entre los seguidores. En particular, una escena que ha llamado la atención es el candente beso entre Kim Kardashian y Emma Roberts en el avance.

La temporada 12, titulada Delicate, está basada en el libro aún no publicado Delicate Condition de Danielle Valentine. La novela es descrita como "un thriller apasionante sobre una mujer que se convence de que una figura siniestra hará todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca suceda".

Con su participación en American Horror Story, Kim Kardashian continúa ampliando su trayectoria en el mundo del entretenimiento, mostrando su versatilidad como actriz y sumando un nuevo hito a su exitosa carrera.

Kim Kardashian y Emma Roberts

Fuente: Tribuna