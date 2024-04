Laura Bozzo Recibe una propuesta de amor en 'MasterChef Celebrity'; ¿Quién fue?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la emocionante cuarta temporada de "MasterChef Celebrity", la presencia explosiva de Laura Bozzo continúa siendo uno de los elementos destacados del programa. A medida que la peruana se enfrenta a desafíos culinarios y conflictos con sus compañeros y chefs, su personalidad sigue generando controversia y entretenimiento en el famoso reality show.

Sin embargo, esta vez, el temperamento enérgico de Bozzo podría abrirle las puertas al amor. En un adelanto del próximo episodio, se revela que la conductora recibirá una inesperada propuesta amorosa, ¡nada menos que del Rey Grupero! El popular influencer sorprende a Laura con una declaración apasionada: "Te amo, mi amor. Tú vas a ser mi esposa", expresó de manera jocosa. A pesar del gesto amistoso, la respuesta de la controversial participante no se hace esperar: "Pero ni pendeja", responde Bozzo con su característico sentido del humor. Este inesperado momento promete añadir un toque de romance y diversión al competitivo ambiente del programa.

También se vio que Bozzo se enfrentó a una dura crítica por parte del reconocido chef Adrián Herrera. En un tenso momento culinario, Herrera no dudó en expresar su desagrado por el platillo preparado por Bozzo, calificándolo como una "grosería espantosa". El chef Herrera, conocido por su rigurosidad y exigencia en la cocina, no pudo ocultar su decepción al probar el platillo de la conductora. Con tono firme, Herrera cuestionó la calidad del plato, expresando su descontento de manera contundente.

El regaño del chef Adrián Herrera hacia Laura Bozzo agregó un momento de tensión y drama, evidenciando los desafíos que enfrentan los famosos en la competencia culinaria. Pero ahí no terminaron los momentos clave de esta celebridad, pues en una escena se deja llevar por el enojo, arremetiendo contra Raúl Sandoval, quien intentó rodearla en sus brazos con un cálido abrazo. Luego de esquivar el gesto de cariño, externó, con tono de desesperación y enfado: "¡No me hables! ¡A este no lo quiero volver a ver en mi vida! ¡No me toques!".

Fuente: Tribuna Sonora