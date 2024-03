Luto en la TV: Confirman la sorpresiva y trágica muerte de joven actor; esto es lo que se sabe

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace poco más de una semana, te informamos en TRIBUNA sobre el trágico fallecimiento del sobrino de Andrea Legarreta, de apenas 14 años. Como recordarás, el adolescente perdió la vida apenas unos días después de haber tenido un accidente mientras realizaba ejercicios de motociclismo en Houston, Texas. Ahora confirman la muerte de una joven figura de la farándula.

Se trata de Chance Perdomo, actor que es recordado por aparecer en grandes producciones de streaming, como es el caso de El Mundo Oculto de Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina) y en la serie spin-off de The Boys, The Boys: Gen V. El histrión tenía 27 años de edad, por lo que su fallecimiento fue considerado por los medios internacionales como uno sumamente prematuro. La noticia trascendió a través de un comunicado de la revista Variety durante la jornada de ayer por la noche.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, el fallecimiento de Perdomo recuerda un poco a lo ocurrido con el sobrino de Andrea Legarreta, puesto Chance sufrió un accidente de motocicleta previo a su muerte, hecho que fue confirmado por el mencionado medio, en el que también resaltaron la gran pasión que el histrión sentía por la vida y por la carrera que había decidido seguir; asimismo solicitaron privacidad para los dolientes, quienes aún intentaban asimilar lo que estaba ocurriendo.

“En nombre de la familia y sus representantes, compartimos con gran pesar la noticia de la prematura muerte de Chance Perdomo como resultado de un accidente de motocicleta. Su pasión por las artes y su insaciable apetito por la vida fueron sentidos por todos los que lo conocieron, y su calidez continuará en aquellos a quienes amaba. Pedimos que se respete el deseo de privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su querido hijo y hermano.”

¿Quién era Chance Perdomo?

Perdomo tuvo un viaje a la fama inverso al que todas las celebridades suelen tener, puesto él nació en Los Ángeles, California; sin embargo, de niño se mudó junto a su madre al condado de Hampshire, Inglaterra, donde vivió por algunos años. Estudió en colegios como Redbridge Community School, en Southampton y luego se inscribió a Peter Symonds College, en Winchester.

A diferencia de muchos famosos, Chance tenía pensado estudiar la carrera de Derecho, luego de graduarse, pero optó por darle un giro de 180 grados a su vida y comenzó a estudiar actuación. Con sus ahorros, Perdomo se mudó a Londres, para inscribirse al National Youth Theatre, donde obtuvo la especialidad de Identity School of Acting. Tiempo después, el famoso hizo un casting para el papel de Jughead Jones, en Riverdale, pero no consiguió el trabajo. Afortunadamente impresionó tanto al creador de la serie que lo volvieron a llamar para que diera vida a ‘Ambrose Spellman’ en la serie de Sabrina.

Fuentes: Tribuna