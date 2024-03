Tunden a Poncho De Nigris por hacer lo impensable con sus hijos: “Fracasaste como padre”

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Hace poco menos de dos semanas, Poncho De Nigris se convirtió en tendencia en redes sociales por burlarse en plena transmisión en vivo de una pastelería pequeña, la cual se encontraba justo a lado de su nuevo emprendimiento, una postrería en la que se dedicaría a vender repostería y otros productos dulces. Dicha situación desató que los detractores del influencer regio se le fueran encima por clasista.

Si bien, todo parecía haber mejorado en los últimos días para el finalista de La Casa de los Famosos, la realidad es que esto no ocurrió así, puesto De Nigris desató una nueva controversia gracias a unos comentarios que hizo durante un podcast, los cuales fueron tomados por algunas personas como un tanto fuera de lugar, debido a que mostraba tener una visión privilegiada con respecto a la paternidad.

Tunden a Poncho De Nigris por tener una idea privilegiada sobre la paternidad

Créditos: Internet

¿Qué fue lo que dijo Poncho De Nigris?

Todo ocurrió cuando el famoso esposo de Marcela Mistral acudió al podcast Viejos lobos de mar, el cual es coconducido por el comediante Óscar Burgos. Como suele ocurrir en este tipo de casos, el programa duró un tiempo considerable y se abordaron diversos temas, pero únicamente se volvió viral el instante en el que Poncho habló sobre cómo ha asumido la paternidad de cuatro menores: Ivanna, Ponchito, Isabella y Toñito.

Según las declaraciones de Poncho, lo más difícil que ha tenido que afrontar es contratar a niñeras que los acompañen en sus viajes familiares, puesto dicha situación le impedía disfrutar de su tiempo junto a Marcela Mistral. De Nigris afirmó que, tras la llegada de los niños, su periodo de luna de miel junto a su esposa terminó y ya no se pueden dar sus escapadas juntos: “Se acabó el tiempo de ‘vámonos solos a Tampico’, ahora tienes que llevar a una nana para que te ayude con el bebé”.

Destrozan a Poncho De Nigris por contratar a nanas para cuidar de sus niños

Créditos: Internet

Por otro lado, Poncho resaltó que, sin ayuda de una tercera persona, él no podría cuidar de sus hijos, cosa que molestó sobremanera a aquellas personas que presenciaron el podcast y que debían cuidar de sus hijos por ellos mismos. Y es que, como es bien sabido, contratar a una niñera no es una práctica frecuente en México, sobre todo porque resulta ser más caro que cuidar de los bebés por cuenta propia. Como era de esperarse, la ola de mensajes negativos hacia Poncho no tardaron en llegar.

“Si necesitas una nana para cuidar de tus hijos fracasaste como padre”, “Pues los que no tenemos para nana, nos la aventamos así, no hay más”, “No manches, él con una nana y yo sola de mamá soltera, aquí uno de la rifa sola.”

Fuentes: Tribuna