Andrea Legarreta revela que no se reconcilió con Erik Rubín tras rumor de que él tiene novia

Ciudad de México.- El pasado 28 de febrero se cumplió 1 año de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, aunque cabe resaltar que en aquel entonces ya llevaban varios meses distanciados de forma sentimental. Cuando confirmaron el fin de su relación como pareja, tanto el cantante como la conductora señalaron que se trataba de una recomendación de su terapeuta y que en cualquier momento podrían regresar.

Ahora que ya pasó más de 1 año desde que tomaron la decisión de romper, los reporteros cuestionaron a la presentadora del programa Hoy sobre si existía una posibilidad de que ella y Erik vuelvan a estar juntos. Esta tarde de lunes 4 de marzo, Andy reapareció en una conferencia de prensa sobre la obra Vaselina, donde comparte créditos con su exesposo, y sorprendió a todos haciendo una fuerte revelación.

Cuando le preguntaron si estar tanto tiempo con Rubín no había avivado su amor de pareja, Legarreta mencionó que por el momento ellos siguen separados: "Qué necedad... al final, la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja... podría pasar (que regresemos), tal vez, pero ¿hoy está pensado eso? hoy no, hoy no, pero hay una linda historia", expuso la conductora de 52 años.

Luego Andrea recalcó que a la gente le cuesta entender que ella y Erik se separaron pese a que sienten un gran cariño: "No nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario nos dimos una vida muy bonita, hay agradecimiento, hay amor desde otro sitio". Por otro lado, la también protagonista de novelas como ¡Vivan los niños! habló de lo orgullosa que están ella y Erik por el trabajo que hicieron con sus dos hijas Mía y Nina Rubín.

"Estamos orgullosos de Mía y de Nina, las dos son niñitas que como que fueron descubriendo (qué querían ser), yo siento que ellas merecen esto, no importa de quién sean hijas", expuso la presentadora estelar de Televisa. Andrea mencionó que su hija Nina en estos momentos está participando en una serie muy importante y cuando le preguntaron si era sobre 'Chespirito', ella solamente dijo: "Sí, pero yo no puedo hablar, muy orgullosa", dijo Legarreta.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz