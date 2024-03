Anime Awards 2024: ‘Jujutsu Kaisen’ arrasa con 9 galardones; conoce a los ganadores

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Si bien, todo el mundo se encuentra hablando de los Oscar, resulta ser que el anime también tiene sus propios galardones y se encargan de reconocer lo mejor de este ramo de la cultura popular. Dado a que el 2023 estuvo abarrotado de increíbles producciones, es natural que la competencia estuviese reñida, a tal grado en el que se registraron 34 millones de votos de los fanáticos al rededor del mundo, lo que doblaba la cifra del año anterior.

La ceremonia se transmitió a través de la plataforma de Crunchyrroll, donde actualmente se puede ver, en caso de que no hayas podido disfrutarlo en vivo. Como se mencionó anteriormente, el gran ganador de la noche fue Jujutsu Kaisen con un total de nueve premios, entre los que destacan: Mejor diseño de personaje, Mejor dirección, Mejor Cinematografía, Mejor anime de acción y el Anime del año.

Anime Awards 2024: Conoce a los ganadores

Siguiéndole muy de cerca los pasos, se encuentra Kimetsu No Yaiba: El Arco de la aldea de los herreros, con: Mejor animación y Mejor dirección artística. Por otro lado, el premio a Mejor serie nueva fue de Chainsaw Man (algo que no sorprendió a nadie, puesto causó gran revuelo en su estreno) y Spy x Family se hizo con el galardón a Mejor anime de comedia. Como era de esperarse Yoasobi se llevó el premio a Mejor Opening con Idol, canción que fue reconocida incluso por los Billboard y se mantuvo en los primeros puestos de Spotify tras su estreno.

El premio a Mejor serie en curso se lo robó One Piece, algo que no suena descabellado puesto el año pasado cerró el arco de Wano; la mejor película fue para Suzume, esto llega en medio de la polémica del productor Koichiro Ito, quien de hecho trabajó en el filme de Makoto Shinkai. En contra de todo pronostico, Horimiya The Missing Pieces se llevó el premio a Mejor anime de romance, destronando a My Happy Marriage, que fue bastante exitoso en su temporada de estreno.

Chainsaw Man se lleva el premio a Mejor serie nueva

El premio a Mejor anime de drama fue para el capítulo final de Shingeki No Kyojin, al igual que Mejor banda sonora. El premio de Mejor ending fue para Akari-Soshi Sakiyama, también de Jujutsu Kaisen. Por otro lado, Emilio Treviño se llevó el premio a Mejor interpretación de voz en español latino por su actuación como ‘Denji’, en Chainsaw Man, y el Premio al personaje que “siempre debemos proteger” es para ‘Anya Forger’ de Spy x Family.

