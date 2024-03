Descubre los superpoderes de la chía; una semilla que transformará tu salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los antiguos mayas ya conocían los efectos beneficiosos de las semillas de chía. No son más grandes que la cabeza de un alfiler y, sin embargo, están repletos de proteínas saludables, valiosos ácidos grasos y calcio. Por eso no es de extrañar que a todo el mundo le gusten los cereales energéticos en formato XS y los mezcles con el cereal de la mañana o incluso los bebas. Porque no sólo son súper saludables, también te ayudan a perder peso con facilidad. A continuación te presentamos tres argumentos bastante convincentes para incluir las semillas de chía en tu rutina nutricional diaria a partir de ahora.

Contienen cinco veces más calcio que la leche.

Contienen tres veces más hierro que las espinacas.

Contienen más fibra que la avena.

El agua de chía con limón es una bebida fácil de preparar que te aportará rápidamente muchos nutrientes y al mismo tiempo te ayudará a perder peso. Las semillas de chía absorben mucho líquido y llenan el estómago al hincharse en el agua. Esto crea una sensación duradera de saciedad y previene los antojos. Además, el nivel de azúcar en sangre en el cuerpo permanece constante porque los carbohidratos se liberan lentamente. En combinación con suficiente ejercicio y un desarrollo muscular específico, el agua de chía con limón es el apoyo perfecto para perder peso.

Menos hambre

Si empiezas el día con agua de chía (funciona mejor con el estómago vacío) y un desayuno equilibrado, estarás cómodamente lleno hasta la hora del almuerzo. No necesitas refrigerios poco saludables para suprimir la sensación de hambre. La fibra contenida en el agua de chía favorece la pérdida de peso. Limpian el organismo, favorecen la descomposición de las grasas corporales, favorecen la digestión y ayudan con el estreñimiento. Al mismo tiempo, las semillas de chía, ricas en nutrientes, te aportan suficiente energía para la mañana.

Antienvejecimiento

Especialmente cuando se combina con la vitamina C del limón, el agua de chía es rica en antioxidantes y micronutrientes. Esto protege nuestras células de los radicales libres. Esto mantiene la piel elástica y firme y previene el envejecimiento prematuro con el consumo regular de agua de chía. Pero eso no es todo, las semillas de chía no sólo se consideran un arma antienvejecimiento, también previenen las manchas de la piel. Los ácidos grasos omega-3 contenidos en las semillas de chía inhiben la inflamación y tienen un efecto positivo sobre el acné.

Fuente: Tribuna Sonora