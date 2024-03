Famosa tiktoker se une al elenco de la adaptación live-action de 'Cómo entrenar a tu dragón'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La talentosa TikToker Ruth Codd ha dado un emocionante salto a la actuación, uniéndose al elenco de la anticipada adaptación live-action de How to Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón) de DreamWorks Animation, producida por Universal.

La película, dirigida por Dean DeBlois, quien también coescribió y dirigió la trilogía original, está actualmente en producción en Irlanda. Codd compartirá pantalla con Mason Thames y Nico Parker, quienes interpretarán a los jóvenes vikingos Hipo y Astrid, respectivamente. También se ha confirmado el regreso de Gerard Butler en el papel de Estoico el Vasto, así como la participación de Nick Frost como Gobber el Eructo, entre otros talentosos actores.

Ruth Codd

En esta nueva adaptación, Ruth Codd dará vida al personaje de Phlegma, un miembro clave de la aldea vikinga. El papel fue originalmente interpretado por Ashley Jensen en la película animada.

El equipo de producción está encabezado por DeBlois, Marc Platt de Marc Platt Productions, y Adam Siegel de Universal. La fecha de lanzamiento está programada para el 13 de junio de 2025, lo que genera gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia.

El ascenso de Ruth Codd en la industria del entretenimiento ha sido meteórico. Ganó reconocimiento por sus videos personales que narraban su vida con una pierna amputada, lo que la llevó a acumular una gran cantidad de seguidores en TikTok. Su talento no pasó desapercibido y fue descubierta por directores de casting de renombre, lo que le valió papeles en importantes producciones como la serie de terror de Netflix The Midnight Club y la serie The Fall of the House of Usher del creador de películas de terror y televisión Mike Flanagan. Recientemente, ha conseguido roles recurrentes en las series Small Town Big Story para SkyTV y The Dry en Irlanda.

Ruth Codd está representada por Hamilton Hodell y Authentic Talent & Literary Management, quienes han sido fundamentales en su crecimiento y éxito en la industria del entretenimiento.

La incorporación de Ruth Codd al elenco de How to Train Your Dragon promete agregar una nueva capa de talento y diversidad a esta emocionante producción, y los fanáticos están ansiosos por verla en acción en la pantalla grande en 2025.

Fuente: Tribuna