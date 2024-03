‘Medio Metro’ sería hospitalizado de urgencia tras ser mordido por un perro con rabia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado domingo, 3 de marzo, trascendió la noticia de que el afamado influencer y bailarín, 'Medio Metro', tuvo que ser hospitalizado de urgencia ¿la razón? El colaborador de las Estrellas Bailan en Hoy habría sido mordido por un perro con rabia, esto según información de la creadora de contenido Dulce Gipsy, quién publicó un video a través de la cuenta en TikTok, donde dio la reveladora premisa.

Según declaraciones de la influencer, debido al ataque, el bailarín tuvo que ser internado de emergencia puesto presentaba una grave condición, incluso resaltó que el famoso llegó a convulsionarse. Afortunadamente para 'Medio Metro' y los médicos habrían dictaminado que no tenía rabia, pese a ello la situación sí fue bastante alarmante. La creadora de contenido declaró que el bailarín sentía un gran dolor, por lo que llegaron a pensar que no sobreviviría.

'Medio Metro' habría sido mordido por un perro con rabia

Dulce Gipsy, no aclaró en qué condiciones se habría dado la mordida, pero sí indicó que 'Medio Metro' logró sobrevivir al ataque del perro y ahora se encuentra estable. Por su parte el canino habría perdido la vida tras el asalto, aunque no dio mayores detalles sobre su sobre el porqué hubo su muerte. Cabe señalar que en las redes sociales del bailarín no se ha tocado el tema e incluso se han compartido historias en Instagram en las que se le ve bien y pasando una jornada amena junto a 'La Pequeña Nicol'

Historias de @losbetos_az en las que se aprecia a 'Medio Metro' comprar tacos con 'La más peque'

Créditos: Instagram @losbetos_az

¿Qué pasa si un perro con rabia muerde a una persona?

De acuerdo con información del portal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos (por sus siglas en inglés CDC), la rabia puede tardar en mostrar sus síntomas, debido al período de incuación del virus, el cual debe de viajar por el cuerpo hasta llegar al cerebro, por lo que los signos pueden demorar entre días hasta meses en aparecer, esto depende de donde se encuentra la zona de exposición.

Los primeros síntomas de la rabia son similares a los de una gripe, ya que, incluyen debilidad, malestar general, fiebre o dolor de cabeza, también puede causar sensación de punzadas o picazón en la zona de la mordedura. Estos signos pueden durar varios días y, posteriormente, se presentan ansiedad, confusión y agitación. La persona infectada puede llegar a presentar delirios o comportamientos anormales como alucinaciones al igual que hidrofobia (fobia al agua) e insomnio.

Fuentes: Tribuna