Millie Bobby Brown habla sobre la familia de su prometido y causa sensación

Los Ángeles, California. - Millie Bobby Brown, la talentosa estrella de Stranger Things, estuvo radiante durante el estreno repleto de estrellas de su nueva película de Netflix, Damsel. Lo que hizo aún más especial el evento fue la presencia de su prometido, Jake Bongiovi, y su familia, incluidos sus padres: Dorothea Hurley y el icónico Jon Bon Jovi.

Durante la alfombra roja del evento, Millie compartió su emoción por tener el apoyo de su familia y de Jake. "La familia lo es todo. Sé que la familia significa mucho para Jake, la familia significa mucho para mí, y poder incorporar a nuestras dos familias. Amo a sus padres, amo a su familia. Tengo mucha suerte de que se hayan tomado el tiempo de venir a ver mi película", dijo la actriz a Extra.

Millie Bobby Brown y familia de su novio

Cuando se le preguntó si la noche era una cita nocturna, Millie respondió con una risa: "Bueno, no con la familia, no. Pero siempre es una cita nocturna. Siento que esto es muy romántico a su manera. Estoy muy agradecida".

Además, Millie compartió detalles sobre una posible colaboración musical en su boda con Jon Bon Jovi. "Es un mago de la música. Siento que mi sentido musical, en realidad, compartimos un sentido musical. Nos gusta Ed Sheeran, amamos a Adele. Así que creo que tal vez tengamos la misma lista de reproducción", reveló.

La joven estrella también reveló su secreto para mantenerse con los pies en la tierra: vivir en una granja en Georgia. "Bueno, vivo en una granja, así que así es como lo asimilo todo. Vuelvo a mi granja y empiezo a alimentar a mi burro con grano y digo: 'Oh, sí, esto es la vida real'. Creo que me pone los pies en la tierra. Me encanta mi vida en casa en Georgia... Creo que eso es lo que me hace aceptarlo, es cuando vuelvo a casa y sé lo que realmente me ama".

Damsel estará disponible en Netflix a partir del 8 de marzo, y cuenta con un impresionante elenco que incluye a Robin Wright, Shohreh Aghdashloo, Nick Robinson, Eve Plumb, Ray Winstone, Angela Bassett y otros talentosos actores.

A pesar de los retrasos debido a las huelgas de Hollywood, el estreno de Damsel promete ser una experiencia cinematográfica memorable que no querrás perderte.

Fuente: Tribuna