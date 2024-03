Ricardo Casares reaparece ahogado en llanto a 1 semana de sufrir infarto; este es su estado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 4 de marzo se cumple una semana de que el conductor Ricardo Casares estuvo a punto de morir debido a que sufrió un infarto en plenos foros de TV Azteca. Para agradecer todo el cariño que ha recibido en los últimos días, el experto en espectáculos realizó un enlace en vivo con el programa Venga la Alegría y no pudo evitar romper en llanto al recordar el difícil momento que vivió el lunes pasados.

El presentador de 43 años mencionó que "muchas personas" le salvaron la vida antes de llegar al hospital, hablando del personal de TV Azteca que lo apoyó cuando presentó los primeros síntomas: "Hace una semana me estaban salvando la vida", expresó. Luego, Ricardo se dirigió directamente a un hombre llamado Daniel para agradecerle, pues él fue quien lo trasladó hacia un hospital cuando ya se estaba infartando: "Pensé que no íbamos a llegar y nada más te dije grita y toca el claxon como loco, ¡y llegamos!".

Casares afirmó que próximamente dará "todos los nombres" de las personas que lo ayudaron a salvar su vida, entre ellas mencionó a la productora Maru Silva, Tábata Jalil, Pato Borghetti, entre otros. Asimismo, compartió que este mismo lunes podrá dejar el hospital tras una semana internado: "Estoy en el proceso de que me den de alta, hoy regreso a mi casa y eso me emociona muchísimo", expresó el conductor.

Además señaló cómo será su recuperación tras este severo problema de salud: "Lo que sigue es una etapa de descanso para posteriormente realizar algo que se llama rehabilitación cardíaca y la buena noticia es que los médicos esperan que yo recupere el 100 por ciento de mis facultades cardíacas", dijo emocionado. Mientras que su compañera Kristal Silva no pudo contener el llanto al volver a hablar con él luego de pensar que iba a morir.

Nos asustaste horrible, sabes lo tanto que te quiero, me da mucha felicidad, nos preocupaste mucho en el foro", expresó la conductora.

Al escuchar de todo el cariño que recibió de parte del público, a Ricardo se le quebró la voz: "Ni me digas que me pongo a llorar, voy a contestar cada uno de los mensajes, gente que no conozco que me ha puesto cosas maravillosas, cada uno me ha ayudado a levantarme". Además, el periodista adelantó que contará toda su experiencia cuando regrese a VLA y externó cuál es su sentir: "Muy feliz, son muchos sentimientos, la palabra que viene a mi mente es gracias, gracias, gracias".

Finalmente, Ricardo Casares mencionó que se preguntó mucho porqué se infartó siendo una persona sana, pero luego entendió que era una prueba que le había puesto la vida: "Quiero ser mejor, dejar un legado más importante en este mundo, siento una responsabilidad muy grande, los primeros días preguntaba '¿por qué me pasó esto?', pero yo tengo que responderme la pregunta '¿para qué?', algo bueno va salir de esto".

Fuente: Tribuna