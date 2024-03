Se filtra la millonaria cifra que Rihanna cobró en la pre-boda del hijo del hombre más rico de Asia

Comparta este artículo

Gujarat, India.- Si bien, India es uno de los sitios que recibe mayor cantidad de turismo en el mismo, también es un lugar en el que muchas personas viven en pobreza extrema. De manera paradójica este país cuenta con el hombre más rico de Asia, se trata de Mukesh Ambani, el presidente de Reliance Industries, un conglomerado que abarca diversos sectores como el petrolero, la petroquímica, telecomunicaciones, comercio minoresta, servicios financieros, entre otros.

La fortuna de este hombre oscila en los 115 mil millones de dólares, lo que lo posiciona en el top 10 de las personas más adineradas del mundo. A diferencia de otras personas acaudaladas, este magnate no tiene miedo de presumir los lujos y privilegios con los que vive, porque además de ser conocido por su gran fortuna, también lo es por organizar las bodas más fastuosas para sus hijos. Por ejemplo, en el año 2018, su hija mayor contrajo nupcias con el empresario Anand Piramal, y contrataron a Beyoncé para que diera un espectáculo.

El segundo en tener una boda de ensueños, fue su hijo, Akash Ambani, quien se casó apenas 1 año después con Shloka Mehta, la hija de otro magnate, por lo que decidieron no quedarse atrás y contaron con la presencia de Coldplay y The Chainsmokers en sus nupcias. Siguiendo esta línea de extravagancia, el pasado fin de semana, el hijo menor del empresario celebró su pre-boda, la cual se festejara de manera oficial en el mes de junio.

Si bien, no se trataba de la boda como tal, Anant Ambani y Radhika Mechant (la pareja protagonista) invitaron a mil 200 personas, entre los que estaban incluidos personalidades como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Ivanka Trump y actores de Bollywood. También contaron con 100 chefs que se encargaron de servir más de 500 platos, según información de el portal de CNN, pero lo que realmente fue la sorpresa de la noche , fue la presencia de Rihanna, quien no se había dejado ver en un escenario desde el 2023, durante el Super Bowl.

Resulta ser que, según información de TMZ, Rihanna viajó hasta Gujarat (lugar en el que se celebró la fiesta) y 17 de sus canciones más conocidas como We Found Love y Bitch Better Have My Money, entre otros temas. Según informes, la famosa cobró la nada despreciable cifra de 6 millones de dólares para poder ambientar la noche de especial de la pareja y todo parece indicar que lo hizo de manera exquisita.

