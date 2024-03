Señor 'Barriga' reacciona a la demanda de Florinda Meza por bioserie de Chespirito

Ciudad de México.- El proyecto de una serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, podría enfrentar complicaciones en el futuro próximo. Se ha especulado que Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, podría iniciar acciones legales contra los responsables de la producción. Entre los posibles demandados se menciona a Roberto Gómez Fernández, hijo del aclamado comediante, quien se presume estaría haciendo uso indebido de los derechos de imagen de su padre para participar en el proyecto. Además, se ha mencionado a empresas de producción como THR3 Media Group y El Perro Azul.

Ante la posible demanda, descontenta por el uso no autorizado de información confidencial y de los derechos biográficos de Chespirito, medios de comunicación entrevistaron a Edgar Vivar, quien fue asesor de la serie. Sostuvo que Meza, con quien lleva buena relación, no le ha externado ningún tipo de molestia por el rodaje.

Les hablo con toda la franqueza, no sé, no se puede dejar de lado, que es una parte muy importante en la vida de Roberto, y es una parte muy importante dentro del programa".

También brindó detalles acerca del rol que va a desempeñar en el proyecto. Durante los capítulos podremos verlo encarnar a Agustín P. Delgado, un director de cine que fue el que bautizó a Roberto Gómez Bolaños como Chespirito. Ya adentrados en el tema, Vivar adelantó que la serie abarcará hasta "la marcha que hicimos en Colombia, poquito después de la grabación del programa de Acapulco", pues fue en ese momento que comenzó la "diáspora y donde salió Carlos (Villagrán) y Ramón (Valdés)".

Aunque los periodistas quisieron obtener más información, Edgar Vivar se negó a revelar quiénes serán los actores que le darán vida a él y a Florinda Meza. Aseguró que todo queda en manos de HBO y que él sólo ha sido requerido para una entrevista en la que colaboró como "asesor histórico". A partir de entonces, se ha desligado de la producción. Para concluir, Vivar admitió que sólo tiene conocimiento acerca del capítulo en el que realiza un cameo.

Ahora me han dicho que en lugar de determinado número, ahora se redujo el número de capítulos, eso por un lado, y por el otro, no tengo más que el capítulo donde voy, no he visto nada más".