"Sí es grave": Sylvia Pasquel da dura noticia en 'VLA' tras hospitalización de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la primera actriz Silvia Pinal ha tenido muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que se confirmó que había sido hospitalizada de emergencia por un nuevo problema de salud. Tras compartirse esta grave noticia, fue su hija mayor Sylvia Pasquel quien hizo frente a los rumores y compartió más detalles de la situación que aqueja a su reconocida madre.

Las cámaras del programa Venga la Alegría captaron a la abuela de Michelle Salas llegando al hospital donde se encuentra su mamá y de inmediato desmintió las posibles diferencias con sus hermanos Luis Enrique y Alejandra Guzmán, además de que aclaró que 'La Pinal' fue internada solo por una escara que tiene en la parte baja de la espalda. "Ahorita es cuando más unidos tenemos que estar por mi mami, aunque nos quieran separar, y nos quieran decir que nos odiamos y que no nos vemos ni en pintura".

Somos hermanos además, no tenemos por qué tener ese tipo de problemas", explicó la madre de Stephanie Salas.

Al respecto del motivo real de internamiento de la primera actriz, Pasquel explicó que la llaga de doña Silvia se le provocó por su hospitalización a finales de 2023: Mi mamá cuando ingresó la primera vez, que venía nada más a que le sacaran las flemas, luego le salió influenza y le salieron un chorro de cosas, la metieron aquí al hospital, y luego sale del hospital con esa llaga, y nosotros hemos estado lidiando con esa llaga para poderla curar”.

Sí es grave, porque lo tienes que atender a tiempo, es difícil porque si las mueves mucho provocas que la piel se vuelva a abrir, si no los mueves, pues entonces provocas que tenga las llagas", añadió.

En este sentido, Sylvia aseguró que pese a los cuidados que han tenido con su mamá, la gente siempre los juzga severamente: "Pero de todas maneras a nadie le das gusto, porque si la volteas, porque la volteas, porque si no la volteas, porque no la volteas, el caso es que siempre toda la gente está hablando mal de nosotros como hermanos y nosotros, los tres, estamos pendientes de la salud de mi mamá, tomando las decisiones correctas", puntualizó.

Finalmente, Sylvia Pasquel aseveró que el internamiento de la matriarca de la dinastía Pinal no fue de gravedad, como se manejó en algunos medios de comunicación "No hubo gritos, no hubo charcos de sangre, ni nada de esa información amarillista que se ha estado dando, lo que hicieron fue que se había abierto la llaga, le hablaron al doctor, estaba mi hermano ahí en México porque yo estaba trabajando en Monterrey y mi hermana estaba también trabajando, entonces mi hermano tomó la decisión de traerla al hospital para hacerle sus lavados quirúrgicos", manifestó.

Cabe mencionar que horas antes, Luis Enrique confesó el tipo de tratamiento que recibe doña Silvia, de 94 años. "El doctor nos acaba de decir que tiene muy buena salud clínica, está de muy buen humor, inclusive no sufrió dolor, es un procedimiento de limpieza donde le quitan todas las células que están muertas y las células medio contaminadas, y dejan que el tejido nuevo se vaya pegando con una bomba que crea presión negativa para que se pegue la piel al musculo, es lo mismo que le pusieron a Alejandra, exactamente lo mismo".

Fuente: Tribuna