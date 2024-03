Tengo el cabello corto: 3 opciones para peinarlo y recogerlo sin problema

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando pensamos en el cabello recogido, generalmente nos viene la imagen de un cabello largo, a veces realzado por accesorios. Sin embargo, no sólo el pelo largo puede ser recogido; no porque tengas el pelo corto significa que no puedas cambiar un poco tu estilo o simplemente recogértelo para hacer deporte, por ejemplo.

Confía en los accesorios

Jugar con los complementos es una buena manera de atar y disciplinar el cabello muy corto, a la vez que le da estilo. Citamos así el peinado con pasadores planos: después de haber peinado el cabello con raya lateral, engancha cinco a seis pasadores planos (o más, según tus gustos) colocados desde la sien hasta la nuca, para aplanar el cabello, mientras que la otra parte del cabello queda libre.

También puedes agregar un lado de los años 60 al atajo colocando un pañuelo debajo de la nuca, que se ata en la parte superior de la cabeza, para sujetar el cabello hacia atrás. El nudo se puede mover hacia un lado o hacia otro, o incluso quedarse en el medio, dependiendo del efecto que queramos conseguir. Lo ideal es centrarse en un pañuelo no demasiado grande.

Productos para el cabello

Si no tienes accesorios disponibles, que no cunda el pánico: ciertos productos para el cabello pueden domar el cabello y dar la impresión de que está recogido. Este es especialmente el caso del gel fijador, con el que puedes crear un lado húmedo que se presionará contra el cuero cabelludo, dejando el otro lado natural. Otro producto muy útil para el pelo corto: la laca. Acomoda todo el cabello en el mismo lado, luego fíjalo con laca y posiblemente con unas pinzas planas o un peine.

Ata el cabello corto solo con gomas elásticas

Finalmente, si no tienes accesorios, ni ganas ni tiempo para utilizar productos capilares para atar tu cabello corto, hay muchos atados que se pueden hacer sólo con una o más bandas elásticas (preferiblemente pequeñas para mejor soporte y de tela para debilitar menos el cabello).

Una de las opciones más sencillas es la media coleta, perfecta para resaltar un bob, incluso uno muy corto. con los dedos o con la ayuda de un peine, recoge el cabello por encima de las orejas y átalo con una goma, peinando más o menos dependiendo de si quieres obtener un estilo casual o más sofisticado. Luego puedes trabajar los largos con el moldeador para crear un efecto ondulado. Por otro lado, la trenza también es una muy buena idea para recoger el pelo corto. La trenza colocada encima, por lo tanto pegada al cuero cabelludo, que se puede trabajar a la inversa, es decir, el cabello se trenza desde abajo y no desde arriba. para dar más alivio. Puedes hacer dos trenzas planas, una a cada lado del rostro, o hacer una sola, poniendo el pelo de un solo lado.

Fuente: Tribuna