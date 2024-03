¿Culpable? Héctor Parra sigue en prisión y Daniela Parra hace contundente declaración

Ciudad de México.- El pasado lunes 4 de marzo del 2024 era un día clave y muy esperado por Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, pues esperaba que, luego de dos años y ocho meses encarcelado, finalmente su padre dejara la prisión. Lamentablemente, nada ocurrió como esperaba, y el talento de Televisa permanecerá tras las rejas, a la espera de que se le dicte sentencia por los supuestos delitos de corrupción de menores en agravio de su segunda hija, Alexa Hoffman.

Luego de que el pasado 4 de marzo un Tribunal determinara que Héctor Parra permanecerá encarcelado y que será hasta el 15 de este mes cuando se vuelva a dictar sentencia contra el actor, Daniela Parra envió un contundente mensaje mediante sus redes sociales personales. A través de sus historias de Instagram, la hija del exactor de telenovelas mostró su decepción por la decisión del Poder Judicial en este caso.

Daniela, hija de Héctor Parra, arremetió contra las autoridades mexicanas por cómo han tratado el caso de su padre. Foto: Internet

Cabe señalar que, días antes, Daniela Parra y la abogada del actor, Samara Ávila, habían revelado que se esperaba el próximo 4 de marzo, para que se dictara una nueva sentencia al talento de Televisa, y que además se pronosticaba que ese mismo día Héctor Parra, luego de más de dos años encarcelado, pudiera salir en libertad. Tristemente para la joven, las cosas no ocurrieron así, y ahora tendrán que esperar hasta el 15 de marzo, cuando se realice una nueva audiencia.

No esperábamos nada y aun así lograron decepcionarnos. Van a volver a dictar sentencia a mi papá el 15 de marzo, nos dieron una nueva audiencia. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos contra un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido desde que empezó el juicio, desde hace dos años ocho meses", declaró la hija de Héctor Parra.

En esta misma intervención, la exconcursante de 'Las estrellas bailan en 'Hoy'' no ocultó su enojo y frustración por la decisión de las autoridades, sin embargo, sostuvo que continuará con el proceso hasta llegar a las últimas consecuencias: "Estoy enojada, decepcionada, frustrada pero siempre lo he dicho... hasta donde tope. Sabíamos que este tribunal era de chocolate como ya nos habían dicho muchas personas y resultó que sí".

Ya no sé qué hacer. Me hubiera encantado darles otra noticia, que vieran otro tipo de historias, pero así pasó. Solo Dios sabe por qué están pasando así las cosas, me queda claro. Gracias a todos por sus palabras, por sus oraciones", agregó la joven.