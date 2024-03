Drake Bell rompe el silencio: Confiesa que fue abusado por empleado de Nickelodeon

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Nickelodeon conocido por sus polémicas relacionadas a acoso, vuelve a estar en boca de todos. Esta vez fue Drake Bell quien rompió el silencio y develó haber vivido momentos traumatizantes mientras trabajaba para compañía de entretenimiento. Durante su contrato, el actor fue blanco de abuso sexual por parte de un empleado de la productora.

La dura confesión forma parte del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Silencio en el Set: El lado oscuro de los niños de televisión), producido por Investigation Discovery. El público podrá tener más detalles sobre el caso el próximo 17 y 18 de marzo, días en los que el proyecto será transmitido. Sin embargo, en México no habrá un estreno, pero podrá verse una vez que se difunda a la plataforma de streaming, Max.

Hasta ahora, la información que se ha filtrado apunta a Brian Peck como el responsable de estos aberrantes actos. El hombre se desenvolvía como entrenador de diálogo y violentó al famoso cuando éste tenía 15 años de edad. Peck laboró en dos programas de Nickelodon (All That y The Amanda Show) en los que apareció la estrella adolescente. Se presume que el abuso ocurrió durante estas emisiones, entre 1999 y 2002, antes de que Bell protagonizara el aclamado programa Drake & Josh.

No es la primera vez que Peck ha sido señalado por delitos de este tipo. De hecho, en 2003, Peck fue arrestado y acusado de abusar sexualmente de un menor. Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Los Ángeles en ese momento, menor fue víctima durante un período de seis meses. En el juicio, Peck no refutó el acto lascivo contra un joven de 14-15 años y la relación oral con un menor de 16 años. Por estos hechos las autoridades lo sentenciaron a 16 meses de prisión y lo obligaron a registrarse como delincuente sexual en 2004.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV explora la cultura laboral tóxica en el set de los inmensamente populares programas infantiles de Dan Schneider para Nickelodeon, incluidos iCarly, Victorious , Zoey 101 y más, a través de los relatos de ex estrellas infantiles y miembros del equipo.

Fuente: Tribuna Sonora