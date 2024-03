Hijo de Silvia Pinal revela si la actriz podría morir pronto y estremece a Televisa con noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque existían muchas posibilidades de que doña Silvia Pinal saliera del hospital este mismo martes luego de casi una semana internada, su polémico hijo Luis Enrique Guzmán compartió con la prensa que los planes habían cambiado. El empresario se reunió con los medios de comunicación para hablar de la salud de su madre, quien tuvo que ser internada para curarle una llaga que no cicatriza.

A pesar de que la actriz de la época de oro del cine mexicano ha mostrado mejoría, Luis Enrique explicó los doctores decidieron que siga hospitalizada y aún están analizando por cuánto tiempo más debe permanecer en el nosocomio. "Le hicieron una limpieza hoy, ya se le cerró la mayor parte de la herida, entonces (estamos) muy, muy optimistas, ya nada más le quedó arriba un pedacito para que pueda drenar y demás... Toda la parte de abajo ya está cerrada", dijo.

Pese a esta situación, el también productor musical se dijo optimista y con la esperanza de que al finalizar esta semana 'La Pinal¿ vuelva a su casa para continuar con su recuperación. "Queríamos que saliera hoy, pero la acaba de ver el doctor, está analizando, creo que se va a tener que quedar por lo menos uno o dos días más", dijo sorprendieron a los reporteros, quienes esperaban a las afueras del hospital para ver saliendo a doña Silvia.

Por otro lado, el exesposo de Mayela Laguna se mostró en contra de los comentarios que presuntamente hizo Sylvia Pasquel señalando que una negligencia médica fue la causante de la escara que tiene su madre: "Yo no creo que sea culpa del hospital, ese tipo de heridas son normales en las personas que ya no tienen tanta movilidad, entonces nada más es cosa de cuidársela, yo no creo que haya sido cosa del hospital en sí".

Por otra parte, el hermano de Alejandra Guzmán recalcó la importancia de estar unido con ella y con la madre de Stephanie Salas: para cuidar de la salud de su famosa mamá. "Hay que estar todos juntos, mi mamá nos necesita unidos a todos, y disfrutando con ella, no tiene caso ni discutir, ni tratar de aventar culpas ni nada, al revés, más bien apoyar y reír lo más posible porque de eso se trata la vida, de gozarla", dijo para negar el distanciamiento.

Hablando de su familia, Luis Enrique confesó que aparentemente Michelle Salas, bisnieta de Silvia Pinal, ya se comunicó con ella en este momento delicado de salud. "Creo que sí, ella se comunica más con Efi (Ramos), Stephi también, yo estoy cambiando un poco el rollo de los grupos, porque tengo ya muchos grupos en el teléfono", explicó. Por último, el único hijo varón de la presentadora de televisión confesó que hasta el momento no ha pensado en la posibilidad de que su madre pueda perder la vida.

Luis Enrique manifestó que prefiere estar optimista ante la situación y confiado en que Silvia saldrá avante de este nuevo problema: "¡Ay!, no sé, eso sí no sé la verdad, mira yo ni siquiera contemplo esa situación porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca, entonces no lo estoy considerando a corto plazo ni nada, al revés. Yo siempre soy de la actitud de esperar lo mejor, pero también estar preparado para lo peor", aclaró.

