¿Murió Jorge Ortiz de Pinedo? El actor sufre repentina muerte y dan dura noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 5 de marzo en el programa Venga la Alegría informaron que en los últimos días se había especulado que el reconocido actor Jorge Ortiz de Pinedo había muerto, luego de que meses atrás se especulara que estaba esperando un milagro pues necesitaba con urgencia un trasplante de pulmón. Como se sabe, el también productor luchó dos veces contra el cáncer y también sufre EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Luego de que todos sus fans quedaran preocupados por la noticia de su fallecimiento, reporteros del matutino de TV Azteca buscaron al propio Jorge, quien personalmente desmintió los rumores de su partida. A través de una videollamada desde el puerto de Acapulco, el protagonista de las series Dr. Cándido Pérez y Una Familia de Diez explicó que él ni siquiera estuvo enterado de los falsos reportes de su muerte.

No me enteré, como estamos aquí en Acapulco, estuvimos en el Abierto de Tenis".

El histrión mencionó que para él era sumamente importante asistir a este evento, con el cual se busca seguir reactivando la economía de Acapulco luego del paso del huracán 'Otis'. Posteriormente, Ortiz señaló que los rumores de su muerte no le preocupan pero sí teme que estos le saquen un susto a sus familiares: "Me han matado como seis veces, me han casado, dicen que me he sacado la lotería... me da miedo por mis nietos, por mis hijos, que se puedan alterar".

Y con su característico humor, el intérprete de 75 años añadió: "La verdad lo tengo que tomar con buen humor pero el día que me pase, no va ir nadie a mi velorio". Finalmente, don Jorge habló de su testamento y reconoció que sus herederos recibirán muy poco debido a que él se ha gastado gran parte de lo que ganó con su trabajo: "Me he gastado casi todo lo que he ganado, he viajado, he vivido... les digo 'no van a recibir mucho', me preocupan mis nietos", compartió.

Por otro lado, Jorge Ortiz de Pinedo reapareció de luto en las redes sociales ya que se mostró muy afectado por la partida de su colega actor Juan Verduzco, quien murió de forma repentina ayer lunes 4 de marzo. El productor de Televisa publicó un par de imágenes para recordar al fallecido intérprete, quien formó parte de su serie Dr. Cándido Pérez. "Perder a un amigo es algo muy difícil de asimilar, la muerte de mi querido y entrañable Juan Verduzco me deja sin la compañía de un hombre sobresaliente", preció don Jorge.

Jorge lamentó la muerte de Juan Verduzco

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria