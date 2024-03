¿Se separan? Eduardo Santamarina hace íntima confesión de su matrimonio con Mayrín Villanueva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El fin de semana pasado el actor mexicano Eduardo Santamarina apareció ante los medios de comunicación e hizo fuertes declaraciones sobre su matrimonio con la actriz Mayrín Villanueva luego de que se rumorara que posiblemente se estaban separando. El también conductor originario de Veracruz dejó boquiabiertos a los reporteros luego de hacer una íntima confesión de la madre de su hija menor, Julia Santamarina.

A lo largo de 15 años de relación amorosa, Eduardo y la protagonista de la serie Vecinos han consolidado a una de las parejas más sólidas del gremio artístico mexicano, pero aún así constantemente están metidos en controversias de una supuesta separación e incluso divorcio. Hace algunos días el galán y villano de las telenovelas apareció solo en un evento en la CDMX y de inmediato se levantaron rumores de una separación.

Pero al hacer declaraciones ante reporteros del programa Hoy y otros medios de comunicación, el actor de 55 años recalcó que Villanueva no lo había podido acompañar porque estaba ocupada trabajando: "Mayrín está grabando, está en el foro, está haciendo Vecinos, por eso no pudo venir". Y de forma contundente respondió a quienes hablan de una separación: "No nos divorcien ya, no ching... ya".

Eduardo presumió con orgullo que el 28 de febrero cumplió 15 años de casado con Mayrín: "Acabamos de cumplir 15 años de casados, hace dos días, estuvimos festejando ahí en casa, en familia". Posteriormente, Santamarina se mostró orgulloso por el trabajo que él y su esposa hicieron con sus cinco hijos, pues cuatro de ellos ya se independizaron: "Julia no nos manda a la ch... porque tiene 14 años, cuatro se fueron en friega, sabíamos que iba a pasar pero se fueron tan rápido".

Luego, el actor jarocho señaló que él sigue apoyando a sus gemelos, fruto de su relación con Itatí Cantoral, porque ambos están en la universidad: "Te bajan el sueldo, están el extranjero y yo gano en pesos". Cambiando de tema, Santamarina volvió a hablar de su matrimonio y confesó que él y su esposa siguen manteniendo encendida la llama de la pasión: "No es por dártela a desear pero sí está firme, está como brazo de Santo", dijo desatando risas.

Cuando la prensa le mencionó la posibilidad de que use la 'pastilla azul' para poder cumplirle a Villanueva, el actor respondió: "No, ¿qué pasó? no, todavía no, a lo mejor el día de mañana, ahorita todavía no". Además, Eduardo compartió cuál era el secreto del éxito de su matrimonio: "Hay que tener firmeza, que no se pierda, mucha comunicación, mucha paciencia, hay que tolerarnos".

