The Hives harán temblar el Palacio de los Deportes; anuncian su regreso a al Ciudad de México

Ciudad de México.- La espera ha terminado para los fans mexicanos de The Hives, ya que la banda sueca regresa a la Ciudad de México para ofrecer un explosivo concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 8 de octubre. Con su característico estilo lleno de energía, voces potentes, riffs impactantes y una batería contundente, prometen hacer temblar el icónico recinto capitalino.

El anuncio de este esperado concierto llega tras el lanzamiento de su nuevo álbum HE DEATH OF RANDY FITZSIMMONS, el primero en 11 años. La banda hizo el emocionante anuncio a través de sus redes sociales, desatando la euforia entre sus seguidores mexicanos. Con éxitos que van desde clásicos como Hate To Say I Told You So hasta las nuevas composiciones como Bogus Operandi y Trapdoor Solution, se espera que The Hives brinde una experiencia inolvidable a todos los asistentes.

Con una trayectoria que incluye seis álbumes de estudio, The Hives ha dejado su huella en la industria musical con su distintivo sonido que combina elementos del garage rock, punk y rock alternativo. Desde su primer álbum Barely Legal, la banda ha acumulado una impresionante lista de premios y reconocimientos, agotando entradas en cada una de sus presentaciones en el Reino Unido y consolidándose como una de las bandas más influyentes de la escena musical internacional.

La preventa de boletos para el concierto en el Palacio de los Deportes estará disponible a partir del 7 de marzo a través de Citibanamex, mientras que la venta general comenzará un día después en las taquillas del recinto y en línea a través de www.ticketmaster.com.mx. Se espera que los boletos se agoten rápidamente, dada la gran expectativa que ha generado el regreso de The Hives a la CDMX después de más de una década.

Los fanáticos de la banda sueca están ansiosos por presenciar en vivo el poderoso espectáculo que ofrecen en el escenario, convirtiendo cada concierto en una experiencia única y llena de adrenalina. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento inolvidable y asegura tu lugar para vivir una noche llena de música, emoción y energía desbordante junto a The Hives en el Palacio de los Deportes.

