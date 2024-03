"Trepador": Poncho de Nigris y Sergio Mayer continúan su disputa mediática

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Poncho de Nigris y Sergio Mayer, quienes mantuvieron una cercana amistad durante su participación en el reality La Casa de los Famosos México como parte del "Team Infierno", continúan en una guerra de declaraciones a pesar de haber sido aliados en el programa.

Durante una entrevista en el programa Hoy, De Nigris expresó que, a pesar de haber conformado un buen equipo en el reality, su actual relación con Mayer está afectando su imagen, negocios y programas de televisión.

Poncho, Wendy y Mayer

Ahorita porque estoy sentado aquí tengo que hablar, pero estoy tratando de no, porque pues él es un trepador y que nada más se dedica a estar hablando de las personas para mantenerse vigente porque no tiene trabajo, no ha hecho nada", afirmó De Nigris.

Sobre el señalamiento de Mayer de que Poncho lo defraudó al adueñarse del concepto de Solo para mujeres, De Nigris dijo: "Me lo quiso aplicar en La Casa de los Famosos, una semana antes también de que [acabara el programa], me dijo ahí como para ganarme un lugar, y ahí demostró que no era del equipo y me tiró con todo".

Por otra parte, De Nigris negó haber filtrado la presunta carta compromiso que Mayer intentó que firmara la youtuber Wendy Guevara para representarla artísticamente.

Finalmente, De Nigris no descartó tomar acciones legales contra Mayer si continúa realizando declaraciones en su contra. "Si sigue hablando de mí puede ser que sí proceda legalmente porque está afectando mi imagen, mis negocios, mis campañas", concluyó De Nigris.

Fuente: Tribuna